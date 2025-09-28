Denuncian al presidente de un club de fútbol de Mallorca por pegar a una madre en un partido de cadetes

Lamentable episodio el vivido en las gradas durante un partido de fútbol de cadetes entre el CD Manacor y la Penya Arrabal (Palma). Varios padres de niños que estaban en el césped disputando el encuentro protagonizaron una tensa pelea en las gradas tras discutir por una falta.

Una de las agredidas en el violento altercado es la madre de un jugador de la Penya Arrabal, concretamente del portero que recibe la falta. Una vez terminado el incidente, la mujer decide hacer un parte médico e interponer una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional en Manacor.

Según consta en la denuncia, la mujer fue atacada por el padre del niño que hace la falta al portero, que a su vez es el presidente del CD Olímpic de Manacor. Además, el directivo del equipo manacorí también se encaró y agredió al marido de ella.

Tras ver que se estaba formando una tangana en las gradas, el árbitro se vio obligado a parar el partido hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional, quienes identificaron a las partes implicadas. Antes de ello, fue un policía fuera de servicio que se encontraba viendo el encuentro el que va a separar y mediar para destensar la situación.

El partido de fútbol corresponde a la Cadete Autonómica, la máxima categoría de cadetes en la que juegan niños de 14 y 15 años de edad.

Ante estos hechos, la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) siempre ha condenado la violencia física y verbal en los campos de fútbol del archipiélago. De hecho, inició una campaña de erradicación de la violencia de cualquier tipo en el fútbol de las Islas.

Para la federación, estos episodios son «el mayor daño a nuestro fútbol base, que ve como se normalizan los insultos y los gritos y, en ocasiones, acaban en violencia».

