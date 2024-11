Nueva agresión en el fútbol balear: agredido un jugador del Andratx en Ibiza en un partido de juveniles

Los campos de fútbol de Baleares han vuelto a ser escenario de una nueva agresión entre futbolistas. En este caso, ha sido en el partido que enfrentaba este pasado sábado al Penya Independent (Ibiza) y el Andratx. Nada más terminar el encuentro, dos jugadores de ambos equipos se encaran, y en un momento dado, un futbolista de la Penya le propina un puñetazo al rival.

La víctima de la agresión, dorsal número 9 del Andratx, acaba en el suelo, mientras que compañeros de ambos equipos tratan de separar a los dos protagonistas para calmar la situación. De hecho, incluso aficionados y directivos de los dos equipos saltan al terreno de juego para mediar.

Tras este episodio violento, el árbitro del partido mostró la cartulina roja directa al agresor. Además, el padre de la víctima, menor de edad, tenía intención de acudir al cuartel de la Guardia Civil para interponer una denuncia.

El Andratx ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales aclarando que «estamos en contra de todo tipo de violencia en el fútbol y en cualquier deporte en general. Después de un partido entre los dos equipos, dos jugadores nuestros han sido agredidos y eso no se puede consentir en nuestro fútbol. La responsabilidad del resto de personas es calmar la situación y no incendiarla más. Seguiremos trabajando para erradicar la violencia en nuestro fútbol. Esperemos no sufrir más situaciones parecidas».

🔵COMUNICAT CE ANDRATX Davant la situació viscuda pel nostre Juvenil Nacional al camp de la Penya Independent volem aclarir que estam en contra de tot tipus de violència al futbol i al esport en general. — C.E. Andratx (@ce_andratx) November 10, 2024

Este encuentro corresponde a la undécima jornada de la Liga nacional juvenil, que enfrentaba a dos equipos que actualmente se encuentran en la parte baja de la clasificación liguera. El partido finalmente se saldó con un marcador de 3-1 a favor de la Penya Independent.