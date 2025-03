Daniel Arenas: «En absoluto podemos permitirnos tener autocaravanas como viviendas permanentes»

La Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) tiene desde el pasado mes de febrero un nuevo presidente en sustitución de Hans Lenz. Se trata de Daniel Arenas, ahora el encargado de seguir consolidando la asociación como un referente en la representación y defensa de los intereses del sector inmobiliario en el archipiélago balear.

En esta entrevista, Arenas disecciona sobre cuales cree que son las principales causas de que, por ejemplo, las Islas Baleares cerraran el año 2024 como la comunidad autónoma con la vivienda más cara. Y al hablar de vivienda, inevitablemente también trata temas como la okupación, la falta de suelo o el aumento de la población, una cuestión que no se tiene en cuenta cuando se habla de drama habitacional.

También aprovecha para hablar sobre un tema muy de moda en la ciudad de Palma, las autocaravanas como casas rodantes. El alcalde de la capital balear, Jaime Martínez, pretende acabar con este nuevo estilo de vida, consecuencia del alto precio de la vivienda. Y en esta línea va Daniel Arenas, quien considera que no se pueden considerar estos vehículos como una «vivienda permanente».

P. – ¿Cuáles son las principales recetas para abaratar el coste de la vivienda?

R. – Tiene que ser una combinación de muchas cosas. El primer problema es la falta de suelo, que es lo que hace que haya unos precios muy elevados. Si sale mucha oferta, el precio directamente se irá ajustando. Luego ay otras vías como por ejemplo hacer una parte de mercado libre y otras de vivienda asequible, pero se tiene que hacer con una fórmula que le pueda funcionar tanto al constructor como al promotor. También repercute lo que se tarda en dar licencias. Lo que puede funcionar es cambiar un poco la densidad y el formato de la vivienda. Se está hablando del coliving, cambiar un poco el estilo de vivienda con viviendas más flexibles, quizá no tan grandes o con zonas comunitarias que las puedan usar todos los vecinos de la comunidad. Otra opción es subir alturas de edificios. Desde luego esto no se puede hacer en sitios donde afecta al paisaje urbano, pero hay zonas donde sí se puede hacer.

P. – Sobre esto le quería preguntar. Subir alturas es una buena opción, sobre todo en un territorio limitado como es Baleares. ¿Cómo se puede construir sin consumir territorio?

R. – Subir alturas es una opción. Pero también hacer viviendas que requieran menos densidad de metros cuadrados, pero con otros servicios diferentes a los que estamos habituados en una vivienda o en una comunidad de vecinos. Hay mucha gente que viene a trabajar a las islas por temporada, por lo que podría funcionar para este tipo de ciudadanos. Esto está asociado al tema de la movilidad. Si se crean nuevas zonas de viviendas, hay que tener en cuenta el tema de transporte público para que no se vuelvan a saturar más las autopistas. Lo suyo sería también tener colegios cerca de las nuevas viviendas para que no tengan que haber transporte. Hay que pensarlo bien y no hacerlo todo a lo loco como se ha hecho en otras épocas.

P. – La okupación está en boca de todos. ¿Es uno de los principales problemas del tema de la vivienda?

R. – Yo creo que es una consecuencia de la situación que vivimos. Hay mucha gente que no puede acceder a una vivienda o que se aprovecha de la situación y decide okupar pudiéndose permitir una. Pero es una consecuencia de la situación que estamos viviendo. Lo que hay que hacer es darles seguridad a los propietarios con leyes más estrictas o más fáciles de ejecutar, pero también hay que poder proporcionar una vivienda a toda esa gente que no puede comprar una.

P. – Otra consecuencia del drama habitacional es el aumento de autocaravanas como casas…

R. – Yo no sé los motivos de las personas que viven en autocaravanas. A lo mejor es por su modus vivendi o porque no pueden encontrar una vivienda. Insisto, necesitamos actuar ya para que esta gente pueda acceder a una vivienda digna y no tenga que estar viviendo en una autocaravana. Una cosa es que sea una cosa temporal, pero no se puede considerar esto como una vivienda permanente. En absoluto.

P. – ¿El drama habitacional seguirá estando presente si se sigue aumentando la población?

R. – La población sigue creciendo, y las previsiones son que Baleares espera más habitantes en los próximos 15 años, según las previsiones del INE. Necesitamos planificar de cara al futuro y pensar donde va a vivir toda esa gente y como se van a desarrollar nuestras ciudades y pueblos. Si no lo hacemos, dentro de 20 años estaremos igual que ahora. Tenemos que dejar de pensar un poco menos a corto plazo, sobre todo a nivel político, y buscar un camino común y una ruta clara por el bien de todos. La gente seguirá viniendo, como pasa en otros lugares como Barcelona, Londres, París o en cualquier ciudad donde haya actividad económica, calidad de vida o interés cultural.