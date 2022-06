Cufré será cedido a otro equipo la próxima temporada

El Mallorca fichará con toda seguridad un lateral izquierdo la próxima temporada para competir con el valenciano Jaume Costa porque Braian Cufré no se va a quedar en la primera plantilla. No sólo porque su rendimiento en el Málaga haya estado muy por debajo de las expectativas, sino sobre todo porque ocupa plaza de extracomunitario y el club planea utilizarlas con otros futbolistas. De momento ya tiene dos comprometidas con el coreano Kang y el estadounidense Hoppe y la tercera sería para el albano-kosovar Muriqi si llega a concretarse su fichaje.

Por Cufré hay de momento dos ofertas para que se vaya cedido: una de España y otra del extranjero. No se descarta que el futbolista argentino haga la pretemporada y luego se decida su destino, pero también es probable que ya ni siquiera vuelva a reincorporarse a la plantilla. Todo dependerá de la velocidad con la que se cierre su salida.

El jugador argentino, de tan sólo 25 años, tiene contrato con el Mallorca hasta el 30 de junio de 2024 y su fichaje fue uno de los más elevados económicamente de los últimos tiempos, con un coste de dos millones de euros en el verano de 2020.

Por cierto que en relación a su contratación, y tal y como contó OKBALEARES, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA ha condenado al Real Mallorca a pagar la cantidad de 21.240 euros al River Plate de Mar del Plata en concepto de mecanismo de solidaridad por el fichaje en 2020 del lateral argentino Brian Cufré, que había jugado en River Plate de los 12 a los 15 años. El Mallorca debe abonar también los correspondientes intereses así como las costas procesales, que ascienden a 2.000 dólares. Sin embargo, el club no tendrá que desembolsar en realidad ni un céntimo ya que la demanda especifica que sea Vélez Sarsfield, el equipo que cobró el traspaso en el verano de 2020, el que le abone al River Plate esa cantidad.

El proceso es bastante surrealista. Según sentencia firmada por Emilio García Siviero, director jurídico y de cumplimiento de la Cámara de Resolución de Disputas, la demanda de River Plate de Mar del Plata -no confundir con River Plate de Buenos Aires- contra el Mallorca es parcialmente aceptada, pero en el punto quinto se especifica que «la parte interventora, CA Vélez Sarsfield, tiene que reembolsar al demandado -el Mallorca- la suma de 21.420 euros más sus respectivos intereses». No resulta fácil entender por qué el River Plate no denunció directamente a Vélez, que es quien recibió el 1.950.000 euros por el jugador en el verano de 2020.