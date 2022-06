La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA ha condenado al Real Mallorca a pagar la cantidad de 21.240 euros al River Plate de Mar del Plata en concepto de mecanismo de solidaridad por el fichaje en 2020 del lateral argentino Brian Cufré, que había jugado en River Plate de los 12 a los 15 años. El Mallorca debe abonar también los correspondientes intereses así como las costas procesales, que ascienden a 2.000 dólares. Sin embargo, el club no tendrá que desembolsar en realidad ni un céntimo ya que la demanda especifica que sea Vélez Sarsfield, el equipo que cobró el traspaso en el verano de 2020, el que le abone al Mallorca esa cantidad.

El proceso es bastante surrealista. Según sentencia firmada por Emilio García Siviero, director jurídico y de cumplimiento de la Cámara de Resolución de Disputas, la demanda de River Plate de Mar del Plata -no confundir con River Plate de Buenos Aires- contra el Mallorca es parcialmente aceptada, pero en el punto quinto se especifica que «la parte interventora, CA Vélez Sarsfield, tiene que reembolsar al demandado -el Mallorca- la suma de 21.420 euros más sus respectivos intereses». No resulta fácil entender por qué el River Plate no denunció directamente a Vélez, que es quien recibió el 1.950.000 euros por el jugador en el verano de 2020.

Brian Cufré, a todo esto, debe volver a incorporarse al Mallorca con fecha uno de julio, una vez ha concluido su cesión al Málaga, con el que ha jugado 25 partidos sin haber marcado un solo gol y sin haber apenas disfrutado de la condición de titular. Cufré no continuará en la primera plantilla porque lejos de evolucionar ha ido hacia atrás, por lo que será necesario buscarle un nuevo destino la próxima temporada.

El jugador argentino, de tan sólo 25 años, tiene contrato con el Mallorca hasta el 30 de junio de 2024 y su fichaje fue uno de los más elevados económicamente de los últimos tiempos.