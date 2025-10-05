La corrupta Unió Mallorquina en vías de refundación ficha a dos concejales de Mallorca tránsfugas de Vox

La corrupta Unió Mallorquina (UM) que lideró la ex presidiaria Maria Antònia Munar, quien pasó siete años en la cárcel y dos más en régimen abierto condenada por cometer los delitos de cohecho, fraude a la Administración o prevaricación, está en vías de refundación y ha incorporado y engrosado sus filas con dos concejales tránsfugas de Vox.

Se trata de dos ediles de las poblaciones mallorquinas de Lloseta y Esporles, Jordi Subirana y Andrea Busquets, con los que ha contactado el alcalde de Binissalem, Víctor Martí, que es quien preside UM, una formación inactiva desde el 2011 tras ser procesada la cúpula del partido por toda clase de casos de corrupción.

La refundada UM, que aspira a tener estructura en todos los municipios de Mallorca, está liderada por Damià Nicolau, secretario general; Ramón Ordoñez, presidente de la gestora en Palma; y Víctor Martí, alcalde de Binissalem y presidente de Unió Mallorquina.

Subirana y Busquets abandonaron recientemente las filas de Vox, pero no dejaron sus actas de concejales en ambas localidades.

Martí puede así contar con ellos para armar el partido en estas dos poblaciones y poder presentar candidatura en estos municipios de cara a las elecciones municipales de 2027, ya sea en solitario como UM o en coalición con los regionalistas de El PI.

En este caso, Toni Salas, el sempiterno alcalde de la localidad natal de Munar y portavoz de esta formación en las filas de la oposición en el Consell de Mallorca, junto al presidente de El PI, Tolo Gili, tienen el visto bueno para iniciar las negociaciones formales con diferentes fuerzas políticas de ámbito autonómico y municipal para constituir una gran coalición este mismo 2025.

En septiembre del año pasado, Andrea Busquets anunciaba su decisión de dejar Vox por atribuirle el partido unas declaraciones sobre los menores extranjeros no acompañados (menas) que residen en un chalet de este municipio de la Serra de Tramuntana que ella, aseguraba, nunca había realizado.

Por su parte, Jordi Subirana dejó la formación de Abascal y pasó a ser edil no adscrito la primavera pasada, alegando los «problemas internos» de la formación que ha vivido dos años muy convulsos en las Islas, hasta la reciente elección en julio de Gabriel Le Senne como presidente de Vox en Baleares, constituyendo un renovado Comité Ejecutivo Provincial.

La afinidad de los dos ediles ex de Vox a un partido de corte nacionalista como UM, cuyo modelo era a su vez la corrupta Convergència de Jordi Pujol, está en línea con lo que históricamente ha sido Unió Mallorquina: una formación cuya ideología, como sucede ahora también con el PSOE de Sánchez, es inexistente o está al servicio del mejor postor.

La ductilidad de ambos concejales para hacer de su capa un sayo, pasando de una formación de ámbito nacional que hace de la defensa de España, de la lengua española y de los españoles el eje central de su ideario, a uno como UM, de marcado acento regional y nacionalista capaz de pactar a derecha y a izquierda, es cuando menos chocante y desde luego marca de la casa de políticos oportunistas y profesionalizados.

Y, además, no esconden ya su afinidad con los dirigentes de UM, como se hizo público el pasado mes de septiembre, cuando ambos participaron en el posado que diferentes afiliados y dirigentes del partido hicieron con motivo de la Diada de Mallorca frente a la Catedral de Palma.

Ahora está por ver si la mal enterrada UM vuelve a la palestra y presenta candidatura en las elecciones de 2027, si bien hay muchísimos interrogantes e incógnitas sobre su futuro a corto plazo, por ahora, sin la presencia de la ex presidenta Munar al menos en primer plano.