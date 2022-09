Copete. «Aguirre me ha ayudado mucho desde que llegué»

El defensa del RCD Mallorca, José Manuel Arias Copete, ha participado en el Espacio de Twitter del RCD Mallorca. El jugador ha hablado sobre el próximo partido de Liga contra la UD Almería: “El equipo está trabajando bien. Afrontamos este nuevo partido con mucha ilusión y con muchas ganas de darle una alegría a la afición en nuestro campo. La UD Almería es un gran equipo que si está en Primera División es por méritos suyos, con grandes futbolistas y que seguro que nos va a poner las cosas complicadas. Lo intentaremos hacer lo mejor posible para sacar los primeros tres puntos en nuestro estadio”.

La UD Almería esta temporada no ha ganado a domicilio ni el RCD Mallorca en el Visit Mallorca Estadi, algo a lo que se ha referido Copete: “Esto es un arma de doble filo, porque ellos al final van a querer buscar su primera victoria fuera de su casa y van a venir a por todas. Creo que todos los partidos van a ser difíciles, y hay que competir al máximo».

Por otro lado, el defensa del RCD Mallorca ha valorado su salto de Segunda a Primera división y ha destacado el cambio de intensidad que ha experimentado. “Creo que me he intentado adaptar de la mejor forma posible. Obviamente, hay un salto de calidad e intensidad que se nota, pero he intentado aprender rápido de los compañeros y trabajar duro en el día a día. Creo que en los partidos en los que he podido ayudar al equipo, lo hecho lo mejor que he podido».

Sobre el técnico, Javier Aguirre, el jugador mallorquinista ha reconocido que le ha ayudado mucho desde el primer día en que llegó. «Ha sido de gran ayuda para mí porque me ha prestado el máximo apoyo y ha confiado en mis posibilidades. Espero no defraudarle».

Copete jugó como titular los cuatro primeros partidos de Liga, pero la pasada jornada, contra todo pronóstico, perdió su puesto ante el serbio Matija Nastasic, que completó la defensa en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.