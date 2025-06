Un contratista de armas de Putin posee cinco mansiones en Mallorca a nombre de familiares

Una investigación de la Fundación Anticorrupción ha revelado que un contratista de armas del presidente ruso, Vladimir Putin, posee en Mallorca mansiones de lujo a nombre de familiares. Así lo explican en un reportaje titulado ‘Who’s making billions off the war and how? The biggest theft in Russia’s defence industry’ los periodistas independientes Maria Pevchikh y Georgy Alburov, que señalan que se trata de Nikolai Kolesov.

Según indican, la fábrica Elekon, que produce conectores eléctricos y relacionada con el empresario, compró una mansión en Calvià en 2014, frente a la que los periodistas graban el documental y que, aseguran, cuenta con tres plantas, un garaje, piscina y grandes terrazas, y tiene un valor de unos cinco millones de euros.

En mayo de 2022, señalan, la mansión pasó a ser propiedad de la hija del empresario, de cuatro años de edad. Los periodistas aseguran que en el mismo barrio se encuentra otra villa vinculada al empresario.

Esta segunda casa tiene 500 metros cuadrados, la mitad que la anterior, y un valor aproximado de tres millones de euros. Es propiedad de una empresa que, según Maria Pevchikh y Georgy Alburov, transfirió en octubre de 2021 la villa a la hermana del empresario.

Los periodistas analizaron cientos de fotos y vídeos publicadas en redes sociales de la exmujer del empresario y encontraron tres mansiones más en Mallorca, también en Calvià, una al lado de la otra y cada una de unos 750 metros cuadrados. Estas tres propiedades, siempre según el documental, fueron adquiridas por el hijo de Kolesov en 2024.

Kolesov tiene en propiedad una de las compañías de helicópteros más importantes del mundo. Con su estrategia de poner sus propiedades, entre ellas las de Mallorca, a nombre de familiares eludiría las sanciones internacionales que pesan sobre él a raíz de la guerra de Ucrania.