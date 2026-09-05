El Consell refuerza con tres millones el mantenimiento de las residencias de personas mayores en Mallorca

El Consell refuerza con tres millones el mantenimiento de las residencias y centros de día de personas mayores en Mallorca. Esta inversión permitirá mejorar las instalaciones, incrementar su seguimiento técnico y avanzar en la aplicación coordinada de las medidas de prevención y seguridad sanitaria. El plan da continuidad a otras actuaciones de mejora y mantenimiento llevadas a cabo en centros del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), como las obras de la Residencia La Bonanova 8 y las actuaciones de mejora del módulo D de la Llar d’Ancians de Palma.

En el marco de este plan, también se llevarán a cabo obras en la Llar d’Ancians para renovar íntegramente la red de tuberías del centro, con una inversión total de 2,1 millones de euros. Esta actuación permitirá actualizar las instalaciones hidrosanitarias, mejorar su funcionamiento y reforzar las garantías de seguridad y salubridad para las personas residentes y los profesionales.

Una parte de las actuaciones estará destinada específicamente a reforzar la prevención y el control de la legionela, una cuestión especialmente relevante en los centros residenciales por la vulnerabilidad de las personas usuarias.

El presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha destacado que «cuidar a las personas también significa cuidar los espacios en los que viven y garantizar que las instalaciones dispongan del mantenimiento, el seguimiento y los controles adecuados».

Sánchez ha remarcado que «esta inversión responde a una forma de gobernar basada en la planificación, la prevención y la responsabilidad. Ponemos recursos sobre la mesa para seguir mejorando los centros públicos y ofrecer a las personas residentes, a sus familias y a los profesionales la máxima confianza».

Mantenimiento de La Bonanova

Una de las principales líneas de actuación se centra en la Residencia La Bonanova de Palma. El IMAS prepara un refuerzo integral del mantenimiento de las instalaciones térmicas e hidrosanitarias, los sistemas de climatización, calefacción y ventilación, las instalaciones eléctricas, los equipos de protección contra incendios y los sistemas de elevación.

Este conjunto de actuaciones también incorpora la prevención y el control de la legionela, con el objetivo de mejorar el seguimiento de las instalaciones de agua y garantizar la aplicación de las medidas sanitarias y técnicas establecidas.

Estas actuaciones se suman a las obras de mejora y mantenimiento ejecutadas en la Residencia La Bonanova 8, que han permitido continuar adecuando y actualizando los espacios residenciales del complejo.

Renovación de tuberías en Llar d’Ancians

En la Llar d’Ancians de Palma se llevarán a cabo obras para sustituir toda la red de tuberías del centro, con una inversión de 2,1 millones de euros. La intervención permitirá renovar las conducciones de agua, mejorar la eficiencia y la fiabilidad de la instalación y reforzar las condiciones de mantenimiento y seguridad sanitaria.

Esta actuación se enmarca en el proceso de adecuación y modernización de los centros públicos de personas mayores y complementa las obras de mejora ejecutadas en el módulo D de la Llar d’Ancians.

Actuaciones en seis residencias

Paralelamente, el IMAS impulsa una actuación específica para reforzar y coordinar la prevención y el control de la legionela en seis residencias de personas mayores: la Llar d’Ancians, Bartomeu Quetgles, Huialfàs, Son Caulelles, Miquel Mir y Sant Josep.

Las actuaciones previstas comprenderán el mantenimiento preventivo de las instalaciones, las revisiones técnicas, los controles de temperatura y calidad del agua, la toma de muestras, los análisis de laboratorio y las operaciones de limpieza y desinfección que correspondan.

El nuevo planteamiento permitirá homogeneizar los procedimientos, reforzar la supervisión y disponer de un seguimiento más coordinado de las actuaciones en todos los centros. Este apoyo especializado complementará el trabajo que actualmente desarrollan los equipos propios de mantenimiento y las empresas encargadas de las inspecciones y verificaciones técnicas.

Además, la Residencia Oms-Sant Miquel y los centros de día Reina Sofia, Can Clar y Son Perxana disponen de cobertura de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones térmicas, que también incluye las actuaciones correspondientes de prevención y control de la legionela.

El presidente del IMAS ha concluido que «la calidad asistencial no se limita a la atención directa. También depende de unas instalaciones seguras, bien mantenidas y sometidas a una supervisión constante. Esta es la línea de trabajo que continuaremos reforzando».

Con estas actuaciones, que dan continuidad a las obras y mejoras ejecutadas en la Residencia La Bonanova 8 y en el módulo D de la Llar d’Ancians, así como a la renovación integral de la red de tuberías de la Llar d’Ancians, el Consell de Mallorca y el IMAS reafirman su compromiso con la modernización de los centros públicos, la protección de la salud y la mejora continua de la atención que reciben las personas mayores.