El Consell de Mallorca, presidido por la socialista Catalina Cladera, amenaza con desobedecer al Tribunal Supremo y no proteger el monumento al crucero Baleares de la plaza palmesana de Sa Feixina, despojado desde hace una década de toda connotación franquista, adaptado a la Ley de Memoria Histórica y que la coalición de gobierno de socialistas, independentistas de Més y Podemos sigue empecinada en derribar.

En principio, la institución insular tiene dos meses para protegerlo, plazo que concluye el próximo 31 de enero, tal y como exige la sentencia definitiva del Tribunal Supremo que archivó el recurso presentado por Memoria de Mallorca contra la protección del citado monumento y que obliga a la institución insular a inscribirlo en el Catálogo de Patrimonio.

Pero a tenor de las manifestaciones realizadas por la vicepresidenta independentista de Més, Bel Busquets, en el pleno que este jueves ha celebrado el Consell de Mallorca, harán todo lo posible por demorar su cumplimiento y si, finalmente, lo incluyen en el citado catálogo, «será por imperativo legal», ha afirmado Busquets.

Así ha contestado la consellera insular a la pregunta formulada por la consellera de Vox María Cristina Macías Jaume sobre «cuáles son las actuaciones previstas» por el departamento de Busquets «a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratifica que debe considerarse el monumento de Sa Feixina como bien catalogado del patrimonio histórico-artístico de las Islas Baleares».

«No se preocupe, pediremos informes y se dará información cuando toque, y si he de cumplir alguna cuestión en este tema lo haré por imperativo legal», contestó Busquets. La vicepresidenta del Consell matizó que los citados informes «son de la casa, y cuando los tengamos, serán informados», abundó sin precisar más.

La política de Vox, por su parte, lamentó el proceder de Busquets y recordó sus manifestaciones en contra de las sentencias judiciales que han avalado la protección de este monumento, cuando afirmó que «esto pasa cuando los jueces quieren hacer de políticos».

Una forma muy particular de entender el poder judicial que para la política independentista de Més sólo sirve cuando las sentencias les son favorables, dando además por sentado que el que gobierna puede hacer de su capa un sayo, sin dar cuentas a nadie, se ajuste o no a la legalidad su forma de proceder.

«Todas las sentencias judiciales han sido a favor de proteger el monumento, no cabe recurso alguno, pero quieren seguir alegando y no quieren que se cumpla. Pero no se preocupe, intente lo que sea, pero más tarde o más temprano no le quedará más remedio como presidenta de la Comisión de Patrimonio que firmar ese documento histórico que declarará como Bien Catalogado el monumento de Sa Feixina», concluyó la consellera de Vox.