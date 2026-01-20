El Consell cancela el desfile de la marca Moda Artesana de Mallorca en los Cines Callao de Madrid

El Consell de Mallorca ha decidido cancelar el acto de presentación de la marca Moda Artesana de Mallorca, cuya celebración estaba prevista para este próximo jueves, 22 de enero, en los Cines Callao de Madrid.

Esta decisión se adopta en señal de duelo y solidaridad tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Adamuz (Córdoba) y que de momento se ha cobrado 41 víctimas mortales. Como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familias y en el marco del luto oficial decretado, la institución insular suspende todos los actos institucionales y festivos previstos durante estos días.

El Consell de Mallorca desea trasladar su más sentido pésame a las personas afectadas y a sus familiares, y agradecer de antemano la comprensión ante esta situación de fuerza mayor.

En los próximos días se informará sobre una posible nueva fecha para la celebración de este encuentro.

Moda Artesana de Mallorca es una iniciativa que nace para proteger, impulsar y promover la moda artesana como expresión cultural contemporánea de la isla. Se trata de una apuesta por la calidad, la tradición y el trabajo hecho a mano, en un momento en que la moda internacional tiende hacia la globalización y la producción masiva.

La presentación iba a tener lugar el próximo jueves en Madrid, en el marco de la feria internacional de turismo Fitur con un gran desfile en los Cines Callao, uno de los espacios más emblemáticos de la capital. Cuando se concrete una nueva fecha, el evento servirá para proyectar Mallorca a través de su artesanía, mostrando al público y a los profesionales del sector una forma de vestir arraigada al territorio, a los oficios y a la identidad cultural de la isla.

El desfile en los Cines Callao iba a ser este jueves «un acontecimiento muy especial», según palabras del propio presidente del Consell, Llorenç Galmés.

Los 18 artesanos y artesanas que dan forma a Moda Artesana de Mallorca

La marca Moda Artesana de Mallorca está integrada actualmente por 18 artesanos y artesanas repartidos por toda la isla, que representan la diversidad de oficios y técnicas vinculadas a la moda artesanal mallorquina. Firmas y talleres de larga trayectoria forman parte del ámbito del tejido y la confección, como Bujosa Artesania Tèxtil, Teixits Vicens y Teixits Riera, junto con proyectos contemporáneos como Feel Mallorca, de Joana Borràs (Alaró), Maria Genovard Atelier, de Maria Genovard (Artà), Moraduix, de Àngela Vallori (Inca), y Vius Esporles, de Catalina Borràs (Esporles).

La familia de la ornamentación y la joyería está representada por A. Fuster Joiers, de Antoni Fuster (Cala Rajada), Alicia Forteza Joies (Palma), Damià Mulet i Vanrell Joies (Campos), Carlos Tellechea Joyeria (Sóller) y JVP Joyeria, de Javier Vallori (Pollença).

En cuanto a las fibras vegetales, la marca cuenta con Antic Mallorca, de Araceli Iranzo (Inca), Espai Kamàndalu, de Laura Micheletti (Artà), Yolitas, de Yolanda Izquierdo (Cala Rajada), y Paumes i Brins, de Pep Toni Ferrer (Secar de la Real). Completan la marca Mastrenat, de Antoni Alcal (Pollença), dentro de la familia de la piel y el cuero, y Ben Calçat, de Paco Mira (Sóller), como representante del calzado artesano.