Condenan al dueño de un bar de Palma por grabar a mujeres en los baños con una cámara oculta en una botella

La justicia ha condenado a dos años y ocho meses de cárcel al dueño de un bar situado en el centro de Palma por grabar durante años con una cámara oculta a multitud de mujeres, clientas y empleadas, en los baños del local.

El acusado, español de 45 años de edad, utilizaba un dispositivo escondido en una botella de plástico enfocada hacia el váter para grabar a las mujeres cuando hacían sus necesidades. Los hechos tuvieron lugar al menos entre los años 2016 y 2022.

La Policía Nacional ha podido identificar a una treintena de mujeres víctimas de este sujeto, quien tendrá que pagar una multa de 4.800 euros a cada una de ellas. En total, el dueño del bar deberá abonar más de 90.000 euros. Entre las afectadas también hay cuatro menores de edad.

Son miles los vídeos en los que aparecen mujeres en el aseo del bar palmesano. El procesado, que regentaba el local junto a su hermano, aseguró en el juicio que veía los vídeos en su casa, aunque achacó su comportamiento al consumo indiscriminado de alcohol y drogas como cocaína.

Los hechos salieron a la luz gracias a una de las víctimas, que sospechó de la botella y descubrió que en su interior una cámara oculta. Todas las mujeres declararon en el juicio sentirse humilladas al conocer lo que se había descubrieron en el bar al que iban como clientas.

Inicialmente la Fiscalía solicitaba para el varón un total de 56 años de prisión, aunque finalmente ha sido condenado a dos años y ocho meses después de que la jueza le haya declarado autor de 26 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.