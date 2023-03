Los comerciantes del barrio de Corea en Palma están hartos de la inseguridad propiciada por la dejadez del Ayuntamiento que encabeza el alcalde socialista José Hila. Los trabajadores de varios establecimientos dedicados a la restauración en esta conflictiva barriada de la capital balear denuncian ser víctimas de constantes atracos y de recibir amenazas casi diarias por parte de personas «problemáticas» y «reincidentes».

Por ello, instan al gobierno municipal de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos a que establezca un dispositivo permanente de vigilancia policial en el barrio de Corea. Se trata de una zona que sufre una acuciante problemática urbanística, social y de salubridad y donde la criminalidad y la delincuencia se han disparado en los últimos años.

En este sentido, la llegada de clanes del narcotráfico mallorquín procedentes de Son Banya han motivado el aumento de la inseguridad en Corea, instalando múltiples puntos de venta de droga en las marginales viviendas sociales de Camp Redó. A razón de ello, vecinos y comerciantes reclaman al Consistorio que intervenga de forma urgente para dignificar y mejorar la calidad de vida de las personas que allí conviven y trabajan.

Hace un par de semanas, el presidente PP de Palma y candidato a la Alcaldía, Jaime Martínez, anunció que a partir de este mayo, si se convierte en primer edil de la capital, pondrá en marcha «un plan de rehabilitación de las viviendas sociales y una estrategia para reformar toda la zona», que el actual gobierno municipal ha abandonado a su suerte. Entre otras cuestiones, porque ha cerrado el mercado municipal de abastos, así como las oficinas de la Policía Local, pese a la inseguridad que reina en este barrio de en torno a 1.500 residentes.

OKDIARIO se ha desplazado hasta Corea para conocer la difícil situación que viven diariamente los comerciantes de la zona. David es empleado de la Cafetería Cotlliure y explica que recientemente se han cometido dos atracos en comercios de la barriada. El último se produjo en un locutorio y sus autores eran menores de edad e iban armados con un cuchillo y una arma de fuego, según indica este joven de origen chino.

«Gracias a Dios nosotros no hemos sufrido nunca ningún atraco», afirma David, si bien se queja de la demora de la Policía Local de Palma a la hora de acudir de urgencia a su establecimiento en casos de peleas: «Les llamas y siempre tardan media hora en llegar».

Para la encargada de un bar en la calle Cotlliure, quien prefiere mantenerse en el anonimato, el principal problema está en que «la Policía aquí parece que no existe». La misma confirma que sí hay delincuencia, sobre todo juvenil, algo que de hecho la ha abocado a tener que cerrar su establecimiento antes. «Ahora cierro a las 20.00 horas porque lo que te viene luego puede ser peligroso», refiere.

Asimismo, se queja de que del albergue de Sa Placeta vienen indigentes y politoxicómanos y generalmente son una molestia para sus clientes y para la propia trabajadora. «Te dan sensación de miedo y muchas veces incordian a la gente».

Por otro lado, un pareja india propietaria de una pizzería de la zona relata lo siguiente: «Hace dos meses nos intentó atracar un joven encapuchado con un cuchillo. No se llevó nada porque nuestro compañero se enfrentó al chico, aunque sí recibió varios golpes. Saltó la alarma y vino la Policía. Se lo llevaron detenido».

«Una mujer que no está bien de la cabeza viene casi todos los días a nuestro restaurante. Nos molesta, fuma dentro, agrade a los clientes… A mí me ha agredido y mi hija de cuatro años le ha intentado pegar. Llamamos a la Policía y es verdad que siempre viene rápido, pero solo la saca fuera y no hace nada más. Queremos que nos den una solución definitiva, porque esta señora realmente es una persona muy problemática y reincidente», denuncian.