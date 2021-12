Seis años lleva ya en la oposición el PP en el Ayuntamiento de Palma y, en mayo de 2023, este arquitecto que fue conseller de Turismo en el último Govern autonómico popular, hace dos legislaturas, está llamado a ser el candidato con el que, este partido, espera recuperar la vara de mando del Consistorio palmesano.

Pregunta.- ¿El socialista, José Hila, es el peor alcalde que ha tenido Palma?

Respuesta.- En los últimos seis años, estamos viviendo un retroceso y una decadencia de la ciudad, que nunca habíamos visto. Nunca la vi tan sucia, insegura, y con esa falta de interés, por mejorar la vida de los ciudadanos. No hay ninguna visión estratégica de la ciudad. Tenemos el mejor centro histórico, plagado de grafitis. Eso no pasa en ninguna ciudad europea, es inconcebible. No es el peor alcalde de Palma es que, seguramente, será el peor alcalde de Europa. No le estamos pidiendo a Hila que lidere un proyecto de futuro. Le estamos pidiendo que lidere un proyecto de presente, de gestión diaria de la ciudad, de limpieza, de transporte, de mantenimiento, de seguridad. Nada más.

P.- ¿El actual equipo de gobierno está agotado políticamente?

R.- Está agotado, no lleva a cabo ninguna idea. Las presentaciones que hemos visto y que hacen, tanto el alcalde como el resto de socios de gobierno, Podemos y Més, es un repaso continuo a proyectos que harían. Oiga, es que llevan seis años gobernando, no dos. Y los anuncios, siempre son de lo que harán, no de lo que han hecho, ni de lo que han solucionado.

P.-¿ Cómo se saldría de esta decadencia?

R.- Primero, con gestión, gestión y gestión, con conocer los problemas de los ciudadanos reales. Calle, calle y calle. Tenemos un alcalde que está escondido en su despacho de Cort y que, además, deja que sus socios hagan y deshagan sin ningún tipo de consenso. Es decir, el Partido Popular ha puesto encima de la mesa la posibilidad de consensuar proyectos que sean de futuro. Tenemos que intentar pactar. No podemos hacer lo que el ciudadano no busca. Yo lo digo muchas veces: ya está bien de que el político nos diga, yo sé lo que tengo que hacer, para que te vaya bien. El político lo que tiene que hacer es preguntar, qué tengo que hacer, qué quieres que haga, qué necesitas.

P.- Los comerciantes dicen que Palma camina hacia la ruina.

R.- Desgraciadamente hay bastantes comerciantes que ya están en la ruina. Se están tomando decisiones arbitrarias, inconexas, y absolutamente discrecionales, en temas de movilidad, tanto en cierre de calles, en aparcamientos, o en la peatonalización. Si no se lleva a cabo un plan de movilidad ordenado, y planificado, al final, esto es el caos. Y no sólo para el comerciante, también para el ciudadano. Se está creando una ciudad en la que no se podrá acceder a ningún sitio. Antes de peatonalizar, según que tramos, antes de cerrar la ciudad o calles en según qué sentido, se tienen que solucionar temas de aparcamientos, de movilidad o de transporte público.

P.- ¿Alquiler turístico vacacional?

R.- Soy partidario de regular el modelo turístico de la ciudad, que pasa por la oferta hotelera y la oferta vacacional y, según qué decisiones, van en contra de directivas europeas. Hay sentencias recientes que han tumbado la decisión de prohibición total que hizo el Ayuntamiento, aunque ahora, en el nuevo Plan General lo vuelve a hacer. Soy partidario de recuperar la Ley de Turismo en los términos que estaba en 2015. Replantear algunos aspectos, que puedan afectar a lo que es la oferta vacacional, a la oferta de alquiler turístico, y ver qué herramientas se pueden crear, para que no afecte a la convivencia de los vecinos, a la gentrificación en la ciudad o, a otros aspectos, en los que un barrio no esté preparado. Todo se tiene que hacer coordinado, planificado, pero apuesto por la regulación, no por la prohibición.

P.- ¿Lo permitiría en plurifamiliares?

R.- Es que no se puede aseverar plurifamiliares no, unifamiliares sí. Cuando hablamos de un edificio completo de uso turístico, en apartamentos no hoteleros, hay que ver, hay que estudiar, hay que analizarlo. Se aprobó lo que era el plan de intervención en los ámbitos turísticos, vía Ley de Turismo de 2012, pero se ha desarrollado erróneamente. No se ha analizado lo que se tenía que analizar, para tomar esas decisiones de unifamiliar si, plurifamiliar no. No se puede generalizar. Se tiene que analizar cada una de las situaciones y regular.

P.- En Playa de Palma se ha hecho una inversión muy importante por parte de los hoteleros. ¿La Administración ha estado a la altura?

R.- La Administración ha tenido tres fases en este sentido. Llevamos desde el 2003 hablando de la reconversión de la playa de Palma, son casi veinte años. Una primera fase donde se pensó, se pensó, y se malgastó el dinero. Una segunda, cuando aprobó el PP la Ley de Turismo y el Plan de Reforma Integral de la Playa de Palma y, gracias a eso, hemos visto que durante ocho años, en la Playa de Palma ha habido inversión. Es decir, la gran parte de la gran parte de la planta hotelera se ha reconvertido a hoteles de cuatro estrellas, incluso, hay algunos de cinco estrellas, cuando nunca los hubo. Por lo tanto, empezó a caminar esa reconversión. Pero no ha habido inversión en los últimos seis años. Es decir, en ese momento, cuando ya estaban definidas, qué inversiones se tenían que acometer, la Administración socialista, que lleva seis años gobernando, no ha puesto un solo euro en Playa de Palma. Estamos viendo que los fondos europeos dicen que van a llegar, y nadie ha planteado una inversión millonaria en la Playa de Palma, o en Magaluf, por poner otro ejemplo. El sector turístico, no se merece el ninguneo que se ha tenido con Playa de Palma en estos últimos años.

P.- Tranvía sí, tranvía no.

R.- Como está planteado, en estos momentos, de ningún modo. Hay un proyecto que va de Plaza España al Hospital de Son Espases, que nos parece un despropósito, nos condiciona, más todavía, la movilidad en la ciudad. Son Espases, tiene unas frecuencias de la EMT y de transporte autónomo, que cubre las necesidades. Lo que sí estamos de acuerdo, y lo que sí hemos planteado siempre, es que el Metro pueda llegar a Son Espases. Y también es inconcebible un tranvía de Plaza España al Aeropuerto, si va a condicionar gran parte de la ciudad, como las Avenidas, que ya están absolutamente saturadas. Es una demanda que, en estos momentos, no existe o no se justifica.

P.- Segundo Cinturón. ¿Sería partidario de acabar de una vez por todas el proyecto?

R.- Es básico. Se tendría que finalizar porque está en el Plan Director Sectorial de Carreteras desde hace más de 15 o 20 años. Ya llegamos tarde, porque todas las infraestructuras que están soportando un aumento de población del 20 y pico por ciento, son las mismas, que hace 20 años. Por lo tanto, es urgente porque solucionará, y permitirá, que tanto el Paseo Marítimo como la Vía de Cintura estén menos saturadas. Eso reduce tiempo, contaminación, y no lo tenemos que olvidar: el tiempo del ciudadano es oro. Tenemos que regalarle tiempo al ciudadano. No puede ser que estés una hora en una Vía de Cintura, o en una entrada a la ciudad.

P.- Si tuviese que elegir una obra para ejecutar la próxima legislatura en caso de que fuese alcalde, cuál sería prioritaria para usted.

R.- Como llevamos seis años donde no se está ejecutando absolutamente ninguna, se están convirtiendo en urgentes un montón de obras. La primera, la reforma de la Playa de Palma, hay que solucionar el problema de la plaza Mayor y de sus galerías comerciales, el edificio de Gesa, o las obras de Autoridad Portuaria, para que se abra la ciudad al mar. Pero ya le digo, en todos los barrios hay necesidades que se tienen que acometer.

P.- Qué se puede hacer para tener una vivienda asequible para la ciudadanía.

R.- Darle a las administraciones la carga de responsabilidad, de que deben ser ellas, las que pongan en el mercado vivienda, es un error de bulto. El discurso de la vivienda de protección pública está muy bien, para cubrir las necesidades que de verdad sean, absolutamente necesarias, para un sector de la población, que lo pasa mal, que no tiene acceso posible. Vivienda para jóvenes, para parejas o familias recientes. Para poner vivienda asequible en el mercado, lo que se necesita es que los promotores de la Isla, puedan desarrollar proyectos, y eso, se soluciona poniendo suelo en el mercado, para poder generar promociones donde haya vivienda asequible. Eso se podría conseguir incluso con convenios, o acuerdos, entre la Administración y la Asociación de Promotores. Y después hay otros mecanismos. Se podría hacer microcirugía en la ciudad, con la cantidad de locales cerrados que hay, o estudiar manzana por manzana, y ver cómo se pueden igualar alturas, en según qué zonas, sin generar ningún tipo de impacto. Hay que ser creativo y llevar a cabo cosas factibles. El nuevo Plan General lo único que hace es reducir el suelo, y eso hará, que la vivienda sea mucho más inaccesible.