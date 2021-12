Colapso informático en el Ayuntamiento de Palma que, desde el pasado viernes, no puede firmar edictos, bandos, notificar sanciones, ni decreto alguno desde las diferentes áreas municipales del equipo de gobierno.

Solicitudes de vados, multas, pago a proveedores, notificaciones y toda clase de actos administrativos han quedado en la estacada y permanecen en la cola en los ordenadores de los funcionarios municipales, que no pueden tramitar ninguna documentación por un fallo en el servidor informático que el Instituto Municipal de Innovación (IMI) no ha podido subsanar.

Desde hace cuatro días, se vienen sucediendo estos problemas que afectan a la herramienta interna del aplicativo web de decretos, tras los cambios introducidos en algunos temas de seguridad de los entornos web que, hasta ahora, los técnicos informáticos municipales no han sido capaces de solucionar.

Al no funcionar la aplicación, los administrativos municipales de turno tienen los expedientes en papel, esperando a ser digitalizados, para poderlos decretar oficialmente. Hasta que eso no suceda, la decisión adoptada en el acto administrativo en cuestión no puede entrar en vigor.

Una situación de colapso que se viene produciendo a lo largo de toda la legislatura, y cuya raíz está en la salida abrupta tras la rotura de contrato por parte de la actual equipo de gobierno con la empresa T-System, el anterior proveedor, encargado de la informática municipal, y con la que el Consistorio está inmerso en un interminable cruce de contenciosos.

Como ya publicó OKBALEARES, la falta de comunicación entre los actuales proveedores informáticos municipales, con el anterior gestor, provocó un colapso notable el pasado mes de abril en el departamento de Hacienda lo que paralizó la tramitación de bonificaciones y exenciones de impuestos. También en pocas ocasiones, y por motivos técnicos, se ha colapsado el sistema de emisión de certificados de empadronamientos, de residencia para viajes o el registro para la emisión de tarjetas ciudadanas para el uso en el transporte público.

Y lejos de mejorar, la situación ha empeorado. Ya reconocía el propio Consistorio, en concreto el departamento tributario que dirige el concejal socialista de Hacienda, Adrián García, presidente a su vez del IMI, que, actualmente, no disponen de una herramienta informática funcional para generar, por ejemplo, los padrones de impuestos de 2021.

La situación que se está viviendo, pone en tela de juicio el proceso de modernización realizado durante los últimos años por este instituto municipal de las antiguas aplicaciones informáticas ya obsoletas. Una puesta al día, que parece que no ha funcionado como se esperaba, a tenor de los continuos fallos de los nuevos servidores informáticos del Consistorio.