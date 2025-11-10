Claudia y Gilbert, la explosiva pareja mallorquina que incendia ‘La isla de las tentaciones’

Claudia habló claro nada más llegar a La isla de las tentaciones 9: «Soy muy intensa». Y lo está cumpliendo. La joven mallorquina es ya la concursante estrella del reality que conduce Sandra Barneda en Telecinco y que este lunes ofrece una nueva entrega. Sin duda, ha irrumpido en Villa Playa con la energía de una tormenta tropical que se transforma en tres segundos en huracán. Su sinceridad no tiene límites y eso es oro puro para millones de espectadores.

La mallorquina se ha abierto en canal ante los solteros. Los tres motivos que la han traído al programa son: «Porque soy una hipócrita». Entre risas reconoció sin tapujos: «Yo hablo con todo el mundo cuando salgo, pero luego no dejo que mi novio haga lo mismo. Él puede ser sociable, pero no con las chicas».

Su segundo motivo es su necesidad de poner a prueba la confianza, una dura prueba que va a seguir dando muchos vídeos. Y el tercero que es una prueba de fe: «Estoy demasiado segura de mi novio. Pienso que nunca me fallaría, que sería el último en sonar la alarma. Pero necesito sentir que también puedo perderlo, que no lo tengo tan seguro».

Sus palabras dieron paso a una tormenta de esas que hacen las delicias de los espectadores. Claudia se relajaba en el jacuzzi en compañía de Aitor, uno de los solteros más carismáticos del grupo, mientras su novio Gilbert hablaba con la tentadora Alba y admitía: «Nunca he sido tan celoso como ahora».

Expuso su relación dejando entrever la sombra de la desconfianza ya que él viaja por trabajo y deja sola a su novia durante varias semanas.

El concursante mallorquín fue más allá al admitir que los celos van en aumento y cada vez confía menos en Claudia. Pero no solo ha hablado de sus celos, sino que señaló que a su pareja le pasa lo mismo.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Será su amor a prueba de balas? ¿Pasarán el test de las tentaciones?