En la cuenta de Instagram de la clínica de estética Ruiz Nadal ubicada en Palma, el cirujano Antonio Ruiz Nadal respondió en perfecto mallorquín a los ataques y críticas que, a través de mensajes en esta red social, recibía de internautas catalanistas tras rechazar rotular su establecimiento en catalán.

En una de sus respuestas el médico defendió su mallorquinidad de manera contundente: «Penses que m’has d’explicar lo que feim a Mallorca a jo? Que tenc un padrí de Valldemossa, una de Randa, una de S’Alqueria Blanca i un de Palma? Voltros sou uns nazis que sortiu com a taurons a devorar i hundir es negocis des que no pensen com voltros, com a s’Alemània nazi. Ni saps què ha passat realment perquè només has vist una captura de pantalla i n’hi has pensat quantes provocacions havia sofrit antes. Però tu per si un cas no demanis i enviem a sa càmara de gas».

Otra de las respuesta que dio para defenderse de los ataques catalanistas fue: «Jo no tenc que donar explicacions ni justificacions d’algo que no he fet. Tu m’has demanat i jo t’he explicat sa meva versió. Esteim a polos opuestos políticament, pero jo mai intentaria aufegar una empresa d’un tio perquè no estigui d’acord amb ell. Jo no som un covard i no me pens callar. Sa llibertat és lo primer».

«Yo el mallorquín lo hablo perfectamente y hago orgullo de mi lengua y no me he negado jamás a hablar con nadie en mallorquín», ha explicado el cirujano.