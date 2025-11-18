Charuto: “Seguro que va a ser un partidazo”

El partido ante el líder llega en un momento de máxima exigencia, pero también de motivación para el vestuario. Así lo reconoce Charuto, que anticipa un encuentro de alto nivel: “Seguro que va a ser un partidazo. ElPozo está haciendo una gran temporada, es el líder del campeonato”.

El pívot señala que el equipo deberá mostrar su mejor versión en Son Moix para competir contra un rival de tanta calidad: “Tenemos que sacar lo mejor de todos en nuestra casa para jugar contra un gran equipo que tiene grandes jugadores”.

El brasileño sabe que en duelos así, cada acción puede ser decisiva. “En estos partidos lo que marca la diferencia son los detalles”, apunta, remarcando la necesidad de entrar concentrados desde el primer segundo. “Será difícil, pero estos partidos son los que a los jugadores nos gusta jugar. Son partidos bonitos, de grandes equipos, y vamos a dejarlo todo para salir con los tres puntos”.

A nivel personal, Charuto atraviesa un proceso de crecimiento constante y es consciente de lo que aún puede aportar. “Estoy trabajando mucho. Sé que tengo mucho más por mejorar y por aportar al equipo”, comenta. Su objetivo es claro: ayudar en todo lo posible. “Trabajo muy duro todos los días para estar a mi mejor nivel, sea con goles, con defensa o con lo que pueda aportar para lograr los objetivos”.

También destaca el buen ambiente en el grupo tras reencontrarse con la victoria. “En el vestuario estamos bien, después de cinco partidos ganando”, explica. Las derrotas previas sirvieron para unir al equipo y corregir errores: “Nos hicieron unirnos un poco más y arreglar lo que estábamos errando”. Ahora, el bloque mira hacia delante con confianza: “Vienen grandes adversarios y tenemos que estar en nuestro mejor nivel”.