El CESAG enviará a Senegal cinco incubadoras para bebés

El Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG-Comillas), a través del servicio SoliDar, continúa con su apoyo a la ONG Hope and Progress, esta vez como intermediaria con la compañía Vueling para colaborar en dos expediciones quirúrgicas y una logística a Senegal.

El sábado, 18 de mayo, la profesora y periodista Ángeles Durán viajará al país africano junto al cirujano pediátrico Carlos Bardají, fundador de Hope and Progress; el ingeniero en Tecnología Industrial Pablo Sánchez Bergasa, fundador de Medical Open World, y el educador familiar y terapeuta emocional Miguel Maetzu para llevar cinco incubadoras para neonatos, un transporte gratuito posible gracias a esta aerolínea.

La mediación del CESAG ha permitido la firma de un convenio entre Vueling y Hope and Progress para el transporte de las incubadoras y maletas con material quirúrgico que los sanitarios necesitan para otras dos expediciones quirúrgicas programadas en lo que queda de 2024, además de billetes para la ONG, informa el centro de enseñanza en un comunicado.

En esta expedición logística se llevarán los dispositivos neonatales que permitirán incrementar la supervivencia de bebés prematuros en un país con altos índices de natalidad (32,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2021, unos 535.000 nacimientos al año), y una elevada tasa de mortalidad infantil (29 por cada 1.000 nacidos vivos), una cifra por debajo de la realidad.

«Hay una tasa de mortalidad oculta que son los que no llegan

a las 24 horas de vida, que no se computan, y esos niños son los que podemos salvar con las incubadoras», explica el director de Hope and Progress, Carlos Bardají.

Por su parte, Sandra Hors, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Vueling, señala el compromiso de la aerolínea con la solidaridad: «Estamos comprometidos con apoyar iniciativas que marcan una diferencia real en las comunidades que más lo necesitan. A través de esta colaboración, queremos aportar nuestro pequeño grano de arena a la labor desarrollada por la organización, sin duda, un paso más para generar un impacto positivo en la salud y bienestar de los colectivos más vulnerables».

En este viaje está previsto visitar las poblaciones de Kolda, en el interior, y Kafountine, en la costa, ambas en el sur, la zona más pobre del país. El equipo será recibido en Kolda el martes 21 de mayo por varios representantes políticos para la donación de las incubadoras al Hospital Regional, entre ellos el alcalde del municipio, Mame Boy Diao; el director regional de Salud; el presidente del Consejo Departamental, y el gobernador de la región.

La expedición tiene previsto desplazarse después hasta Kafountine para reunirse con su alcalde y visitar un edificio que podría rehabilitarse y equiparse para la apertura de un hospital en la zona, proyecto para el que la ONG y el CESAG quieren buscar financiación solidaria balear, dado que requeriría una baja inversión.

“Hablamos de menos de 10.000 euros para recuperar un inmueble y dotarlo de un módulo quirúrgico donde poder operar en condiciones”, señala el cirujano pediátrico que ya ha intervenido a 1.650 niños de malformaciones congénitas, tumores y secuelas de accidentes o quemaduras, con anestesia general de forma gratuita, en el sur de Senegal.

El pasado marzo realizaron la primera expedición quirúrgica de este año en la que realizaron 85 operaciones. El CESAG ya medió con Quirónsalud para la donación de una ambulancia a Hope and Progress el pasado febrero, con la que podrán trasladar a sus domicilios a los niños operados por la ONG, hasta ahora transportados en motos atados con cinchas. Bardají viajará próximamente a Mallorca para llevarse el vehículo hasta la península de forma gratuita gracias a Balearia y llena de alimentos básicos y ropa de verano recogidos en una campaña lanzada por el CESAG.

«La solidaridad es un valor fundamental para nuestro Centro y somos conscientes de que la sensibilización es el primer paso para involucrar a alumnos, profesores y sociedad», expone la directora del CESAG, Julia Violero. Bajo esta premisa han creado SoliDar, un servicio solidario coordinado por los profesores Ángeles Durán y Pedro Macías.