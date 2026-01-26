Carpadiem se incorpora a la temporada del Teatre del Mar

Apenas tres semanas después de recibir Iguana Teatre la Medalla de Oro de Palma, en reconocimiento a sus 40 años de trayectoria, comienza a andar la temporada de invierno del Teatre del Mar, que por cierto es su casa, como compañía residente que es. La principal novedad es que Carpadiem pasa a incorporarse -como segundo escenario- al programa del Teatre del Mar.

Carpadiem nació años atrás como resultado de una feliz ocurrencia, como lo es acercar al público a su almacén de utilería, transformado hábilmente en una suerte de café-teatro donde seguir piezas de pequeño formato en el tiempo de recreo frente a un pa amb oli, por un decir.

Esta costumbre podía llevarse a cabo sólo en los meses templados, pero no dejar al público sometido al frío de invierno o el calor del verano. Después de remodelar ese espacio, en el que asimismo se han instalado un número reducido de asientos en grada, a partir de ahora se le dotará de personalidad autosuficiente como para presentar proyectos teatrales de pequeño formato. De hecho, cuatro de las ocho propuestas de esta temporada de invierno del Teatre del Mar van a tener lugar en Carpadiem. La inauguración misma de presentación de este ciclo tiene lugar los días 23, 24 y 25 de enero en este breve escenario, manera solemne de presentar Carpadiem en sociedad.

Confiemos en que a partir de ahora se le dé un uso continuado a la manera de escenario alternativo, y en paralelo, un lugar para works in progress.

Los días 23, 24 y 25 abriendo temporada se presenta Fuita i martiri de sant Andreu Milà, adaptación teatral de la novela homónima de Miguel Àngel Riera, publicada el año 1973 e introduciendo a Riera como novelista. Es un trabajo de Produccions de Ferro, con dramaturgia que firma Marta Barceló y dirección de Catalina Florit. Un estreno que se inscribe en Literactúa, el ciclo centrado principalmente en las adaptaciones teatrales de novelas.

También formando parte de Literactúa llegará otra de las presentaciones en Carpadiem. Los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo será el turno para Qui dubta d’en Clint Eastwood? adaptación de la novela de Miquel Serra, Consolacions. De nuevo es un trabajo de Produccions del Ferro y además con un reparto que es el mismo de Fuita i martiri. Xavi Núñez firma tanto la dramaturgia como la dirección. ¿Literactúa es de Produccions del Ferro?

Me atrevo a decir que la principal apuesta de Carpadiem, en su cara a cara con la sala gran, llegará los días 20, 21 y 22 de febrero, momento en que se podrá ver Z/B; en realidad un duelo entre señores de la escena como Joan Gomila y Òscar Intente eligiendo como arma un encuentro imaginario entre Stefan Zweig y Georges Bernanos, ambientado en plena II Guerra Mundial. Lleva el sello de La Fornal d’Espectacles, con autoría de Jaume Capó que toma Mallorca durante la Guerra Civil española como perfume referente de fascismo a través de «la violencia de los militares golpistas», según refiere la sinopsis, aprovechando que Georges Bernanos en su libro, Los grandes cementerios bajo la luna, critica con dureza a los militares el tiempo que pasó en la isla entre 1936 y 1937. Dirige Frederic Roda.

La otra propuestas en Carpadiem será L’ombra de l’alzina el 8 de marzo.

Pasemos ahora a la sala gran o polivalente, al Teatre del Mar propiamente dicho. Los que no pudieron ver el Cyrano de La Impaciència, una joya, esta vez podrían hacerlo durante los días 6, 7 y 8 de febrero. Cerrando la temporada, 27, 28 y 29 de marzo, llegará lo nuevo de Toni Albà: 50 anys d’Memocràcia que supondrá su regreso bufonesco al rey Juan Carlos.

Los otros dos espectáculos en la sala gran serán D’on venim producción de l’Om Imprebís (21 y 22 de marzo) un repaso a las preguntas que plantea el presente, con dramaturgia de Santiago Sánchez y Hassane Kouyaté, que también dirige, mientras un mes antes, los días 14 y 15 de febrero, será el turno para el Colectivo NINS que presentará una reflexión sobre los abusos infantiles a través de Pruna, siendo niña y ya mujer. La dramaturgia y la dirección es de Queralt Riera, mientras Laura Calvet y Annabel Castan se encargarán de encarnar a Pruna en un viaje del pasado al presente.

Interesante propuesta la temporada 2026 del Teatre del Mar y su anexo. El siguiente paso podría ser, ver simultanearse ambos escenarios al objeto de maximizar los recursos ahora que Carpadiem es un espacio 365.