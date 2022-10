Carmen Planas pide «un REB permanente, no temporal»

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha presentado esta tarde la Gala del Empresario 2022 en el Teatre Principal de Inca, donde se han dado cita más de 400 personas entre empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil de Baleares. Junto a la líder de la patronal balear han asistido al acto la presidenta del Govern balear, Francina Armengol; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y el acalde inquer, Virgilio Moreno.

El evento, que se ha celebrado por primera vez fuera de la capital balear, ha contado con la colaboración especial de CaixaBank y el apoyo de Amer e Hijos, Balearia, Hotelbeds, Vidal&Vidal y Coca-Cola, en una edición ya sin restricciones.

Carmen Planas ha inaugurado la Gala del Empresario recordando los 45 años de trayectoria de la CAEB y destacando el liderazgo que ejerce la patronal como “guía conductor, transmisor e inspirador de un grupo cohesionado” que engloba a más de 90 asociaciones y 20.000 empresas. “Es crucial saber compartir, motivar, delegar, trabajar en armonía y adaptarse a los cambios para que todas las piezas encajen y defiendan el interés común.

Planas ha insistido en que “la capacidad del grupo, la unión dentro de la diversidad, es la que nos hace líderes, la que nos fortalece y la que hace que podamos ser la voz autorizada del tejido empresarial balear tanto aquí como en el resto del territorio nacional. Los empresarios tomamos decisiones trascendentales, seguimos siendo los que con nuestras acciones generamos puestos de trabajo, riqueza y bienestar a la sociedad”.

Carmen Planas ha recordado que el tejido empresarial de Baleares es capaz de ‘tirar para adelante’ “en diferentes escenarios, cuando sopla viento de cola o cuando vienen mal dadas. Ejemplo de nuestro empuje y capacidad de resiliencia han sido los dos duros años de pandemia que hemos dejado atrás hace unos meses. Dos ejercicios, los de 2020 y 2021, extremadamente duros, cuyas consecuencias aún arrastramos, pero que han dado paso, por fin, a un 2022 en el que hemos recuperado la normalidad”.

Así, en relación con la temporada que está a punto de finalizar, ha señalado que “se abrió con muchas dudas pero que está llegando a su fin con cifras de visitantes similares a las de 2019. Hemos recuperado prácticamente todo el turismo que dejamos aparcado hace dos años, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo: la rentabilidad no ha sido la misma”.

Una rentabilidad menor causada por las dudas iniciales acerca del comportamiento de los turistas, la falta de mano de obra cualificada -“un problema grave, que perjudica nuestra imagen, y que no se ha solucionado durante todo el verano-, la desbocada inflación y la invasión rusa en Ucrania. “Todos estos ingredientes han impedido, hasta el momento, que recuperemos los niveles de crecimiento económico prepandémicos”, ha desvelado Planas.

Un verano positivo “no debe ocultar la incertidumbre que la desaceleración de las economías europeas, la desbocada inflación y la guerra… provocan a nivel empresarial”, ha añadido Planas, recordando que el Banco de España ha rebajado al 1,4% las ya recortadas previsiones de crecimiento del Gobierno para 2023.

De cara al futuro, la presidenta de CAEB ha insistido en que “nuestro modelo económico es fuerte y también innegociable, pero requiere de una profunda revisión porque estamos ante una transformación acelerada por la pandemia, que no podemos aparcar. Debemos abordar esta transformación de la mano de la innovación, la digitalización y la circularidad, y por algo tan fácil de decir como difícil de lograr: alargar la temporada al máximo, repartir turistas en espacio y tiempo, haciendo sostenibles nuestros recursos”.

En su discurso, Carmen Planas ha señalado que “queremos y debemos saber cómo aprovechar nuestros rincones, pueblos, instalaciones también los meses de invierno haciendo compatible el sector servicios con el resto de los sectores económicos de las Islas, también potentes, punteros y que debemos cuidar y potenciar. En la diversificación está una de las claves del crecimiento y la supervivencia empresarial”.

Otra de las claves está en “apostar por la formación porque es la única manera de no prolongar esta ausencia de profesionales que nos ha dejado la pandemia, es la forma de retener el talento y es la única manera de contar con trabajadores más y mejor cualificados”.

Para finalizar su intervención, la presidenta de la patronal ha reclamado unas “reglas del juego bien definidas, que no nos las cambien sobre la marcha como la reciente e intolerable subida de la base máxima de cotización en los Presupuestos Generales del Estado. Necesitamos lealtad desde la Administración, seguridad jurídica y certidumbre para poder acometer la transformación que queremos”.

Herramientas imprescindibles: REB fiscal permanente y fondos europeos

Entre las “herramientas imprescindibles” reclamadas desde el tejido empresarial está la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares (REB), “que afortunadamente ya figuran en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado van a ser muy importantes para paliar las desventajas de las empresas por el hecho insular y van a fomentar las inversiones productivas en Baleares”. Un REB que “se aprobó para que sea permanente, no temporal”, por lo que desde CAEB se pide que vaya más allá de 2028.

Otros de los aspectos que necesita el empresario son “los archiconocidos fondos europeos. Necesitamos que lleguen a las empresas”.

En este sentido, Planas ha tendido la mano “al Govern balear para ayudar, con recursos y personal propios, a flexibilizar las convocatorias, que hoy por hoy tienen una carga burocrática y de dispersión entre distintas consellerias que hace muy difícil la presentación de proyectos”. La presidenta de CAEB ha vuelto a reclamar “una agilización administrativa en la tramitación de las subvenciones o ayudas, una simplificación ajustada a la realidad de la situación del tejido empresarial”.

En relación a los convenios colectivos que se están negociando en estos momentos, Planas ha recordado que “los empresarios apostamos por el bienestar de todos, empezando por nuestros equipos. Pero si una empresa no cuadra sus balances, tampoco puede pagar sus nóminas. Si una empresa no está saneada, entonces corre el riesgo de quiebra. Y sin empresa, no se pueden subir las rentas del trabajo. El mejor escudo social, el que garantiza continuidad, estabilidad y crecimiento es el empleo. Y para que haya empleo tiene que haber tejido empresarial saneado, competitivo y con alta productividad”.

Desde la patronal “apoyamos las ayudas públicas para transportes, comercio, pymes y autónomos, pero también reclamamos ayudas directas como la rebaja de impuestos que nos permita reforzarnos y avanzar. Nuestro objetivo es que el tejido productivo sea lo suficientemente fuerte para poder afrontar situaciones de dificultad como la actual”.

Planas ha definido de esta manera “nuestra hoja de ruta, la que os describo en persona sin interferencias, sin interpretaciones partidistas o mediáticas, más o menos interesadas”. Así, ha animado al tejido empresarial a “seguir siendo constantes, ambiciosos, innovadores y generosos. Hemos asumido riesgos, superado juntos una pandemia y juntos también afrontaremos un futuro lleno de oportunidades. No es la primera vez que afrontamos retos de gran envergadura y que salimos vencedores. No somos conformistas, estamos ante un gran cambio y queremos liderarlo.

La presidenta de CAEB ha desvelado al término de su intervención el Premio Especial CAEB a la trayectoria empresarial. “Me enorgullece y me hace muy feliz poder desvelar en este instante el nombre del merecedor del Premio Especial de 2022 a quien admiro profundamente, que ha levantado un imperio empresarial y que sigue siendo un referente de la sociedad ibicenca, balear y española: Abel Matutes Juan”.

En esta edición de 2022, los premios de la Gala del Empresario se han repartido en consonancia con dos compromisos que están intrínsecos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: el compromiso con el entorno y el compromiso con las personas. El Comité Ejecutivo de CAEB ha valorado y reconocido a empresarios y/o empresas que son ejemplo del cuidado del medioambiente y de la protección de las personas. Empresarios que están contribuyendo de manera comprometida y proactiva para conseguir una sociedad más justa y un futuro más sostenible.

Los premiados son:

Compromiso con el entorno: Fusteria Campanet (empresa de menos de 50 trabajadores) y Metalúrgicas Torrens (empresa de 50 o más trabajadores).

Compromiso con las personas: Oftalmedic Salvà (empresa de menos de 50 trabajadores) y Melchor Mascaró (empresa de 50 o más trabajadores)