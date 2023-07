La campaña de promoción turística Cuba Única ideada por DISSET se ha alzado con el Premio Silver Award en los US International Awards 2023, en Los Ángeles.

El spot sitúa al pueblo cubano como el mejor embajador del destino y en sus materiales audiovisuales ofrece una diversidad de retratos y paisajes de la pintoresca nación del Caribe.

El galardón obtenido ha sido en la categoría de plata al mejor vídeo corporativo y de turismo de un país, que se ha filmado íntegramente en Cuba y donde también han colaborado Mallorca Vídeo e Island Film Cuba. Para ello, se han utilizado diferentes localizaciones y protagonistas que muestran la riqueza y variedad natural, cultural y social del país caribeño, informa la empresa en un comunicado.

Los Premios US International Awards reconocen desde hace más de 55 años a los mejores vídeos corporativos, documentales y producciones en línea y de redes sociales del mundo.

El jurado internacional de este certamen, cuyo nombre oficial es US International Film & Video Festival, está compuesto por expertos en cine y profesionales del marketing y la comunicación.

El director del certamen, Alexander V. Kammel, asegura que están «encantados de premiar a los creadores de experiencias cinematográficas inolvidables. El logro de Disset Consultors es una prueba de sus habilidades excepcionales y sirve como faro de inspiración para la comunidad creativa en general».

Los US International Awards 2023 no sólo celebran los logros más destacados, sino que también sirven como escaparate de las mejores producciones internacionales de vídeo. La lista completa de los ganadores de los US International Awards 2023 puede consultarse en https://www.usinternationalawards.com/winners

DISSET es una consultora de comunicación de servicios globales y soluciones avanzadas con 28 años de trayectoria, que cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 25 profesionales con experiencia en proyectos de comunicación, locales, nacionales e internacionales.

La agencia resultó ganadora del concurso internacional para la creatividad de la campaña de promoción turística internacional de Cuba, dirigida a los principales mercados emisores mundiales. La propuesta presentada por DISSET resultó la premiada después de un concurso internacional, compitiendo con más de 40 agencias de 8 países.

DISSET, con sede central en Binissalem (Mallorca) y oficinas en Madrid y en La Habana, trabaja para empresas de múltiples sectores y organismos e instituciones, públicas y privadas, ayudándoles a conectar con sus públicos.