Calvià presenta en Fitur el Mallorca Live Festival «más internacional de su historia»

El Ayuntamiento de Calvià ha presentado en Fitur los eventos musicales Mallorca Live 2026 y Es Jardí Mallorca, que impulsa la Isla & Co, como motores culturales y turísticos de proyección internacional para Magaluf, consolidando a Magaluf y al municipio de Calvià como un destino musical y cultural de referencia internacional.

El alcalde Juan Antonio Amengual ha declarado que: «Estamos orgullosos de ser la sede del festival más importante de Baleares. Con el Mallorca Live, Calvià se sitúa en el mapa internacional de la cultura, ofreciendo a residentes y visitantes una experiencia única con el mejor talento mundial».

La novena edición del festival tendrá lugar los días 12 y 13 de junio en el recinto Mallorca Live. Este macroevento evoluciona con un nuevo formato con dos jornadas, una gran Closing Party encabezada por el DJ francés David Guetta el domingo 14 de junio.

El programa de Mallorca Live 2026 registra un récord de ventas a nivel internacional liderado por mercados como Alemania, Reino Unido y Francia con el 50% de entradas vendidas para su Closing Party. En cartel figuran artistas como Cypress Hill, The Prodigy, The Libertines, Aitana, Viva Suecia, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Plazuela, León Benavente, Lia Kali, Rusowsky, Standstill y Ultraligera, entre otros.

Mallorca Live ha alcanzado en su novena edición un récord histórico de ventas internacionales, confirmando la creciente demanda del público extranjero y reforzando su posicionamiento como uno de los grandes festivales del sur de Europa.

Desde 2022, la presencia de público internacional no ha dejado de crecer, alcanzando en esta edición su mayor cuota hasta la fecha, con una fuerte representación de mercados europeos (Alemania, Reino Unido y Francia). Esta actual situación de ventas, destaca un fuerte crecimiento del público internacional en 2026, con un crecimiento del 10% sobre valores del 2022 y posicionando este segmento de asistentes récord en el 20%.

Este aumento se suma al compromiso del festival con el público residente, con el que continúa reforzando el sentimiento de pertenencia y la identidad local.

El impacto económico, social y de modelo sostenible quedó plasmado en la última edición, Mallorca Live 2025, que reunió a más de 60.000 asistentes, generando un impacto económico superior a los 15 millones de euros y la creación de más de 2.100 empleos.

Junto a Mallorca Live 2026, la presentación en Fitur ha servido para poner en valor el proyecto Es Jardí Mallorca, una iniciativa de la misma promotora que desde su nacimiento en 2023 se ha consolidado como una de las propuestas musicales estivales más sólidas y reconocibles del calendario cultural de Calvià.

En su última edición, Es Jardí Mallorca ha reunido a más de 70.000 asistentes, con una programación que ha combinado artistas de prestigio internacional y referentes del panorama nacional, apostando por formatos cuidados, aforos contenidos y una experiencia musical, gastronómica y experiencial de alta calidad.

Por su escenario han pasado nombres de proyección internacional y amplio recorrido artístico como Marc Anthony, Alejandro Fernández, Carlos Vives, UB40, Kate Ryan, Ryan Paris, Double You, Bomba Estéreo, Trueno y Morcheeba, Blue, entre otros.

En el marco de Fitur 2026, el Ayuntamiento de Calvià también ha presentado oficialmente la Ruta “Calvià, Plató de Cine”, una iniciativa turística, cultural y promocional que tiene como objetivo posicionar Calvià como un gran escenario audiovisual de referencia, tanto para la industria como para el público general. La inauguración de la ruta se realizará coincidiendo con la celebración de la décima edición de Conecta en el municipio que tendrá lugar del 25 al 28 de mayo de 2026.

El nuevo itinerario temático se enmarca en la estrategia municipal que declara 2026 como el año del cine en Calvià. El alcalde Juan Antonio Amengual ha asegurado que, con este plan, “se concibe el sector audiovisual como un eje transversal de desarrollo económico, de promoción turística y recuperación del patrimonio cultural. Ponemos en valor un legado cinematográfico construido a lo largo de décadas y lo proyecta hacia el futuro como herramienta de atracción de rodajes y de nuevos perfiles de visitantes”.

En una triple presentación de novedades, el Ayuntamiento de Calvià ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) un ambicioso proyecto para transformar su modelo turístico, poniendo el foco en el senderismo y la conservación de su patrimonio natural e histórico. Bajo el lema de ofrecer una experiencia que va «más allá del sol y la playa», el municipio ha dado a conocer la primera fase de una iniciativa que busca consolidar a Calvià como destino de naturaleza referente durante todo el año.

Esta primera etapa del proyecto consiste en la adecuación, señalización y homologación de cuatro rutas clave en la zona occidental del municipio. Los senderos contarán con un sistema de señalización estandarizado y homologado bajo los criterios de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, lo que garantiza una orientación clara y segura tanto para residentes como para visitantes internacionales. El objetivo principal es poner fin a las deficiencias históricas de señalización en estas rutas, permitiendo que el visitante descubra el patrimonio local con total confianza.

«Con esta red de senderos homologados damos un paso firme hacia un modelo turístico más sostenible, que pone en valor nuestro patrimonio natural e histórico y permite descubrir Calvià de una forma auténtica, segura y respetuosa con el entorno. Apostamos por un turismo que genere actividad durante todo el año y que beneficie tanto a los visitantes como a nuestros vecinos y vecinas», ha señalado el alcalde de Calvià.

Gran parte de estas primeras rutas se centran en la Finca Pública de Galatzó, un espacio que representa el 10 por ciento de la superficie total del municipio y que forma parte de la Serra de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta finca, el consistorio está llevando a cabo importantes labores de restauración, como la de las casas antiguas, con una inversión de 5,7 millones de euros, para integrar servicios como un moderno refugio de montaña. La red presentada incluye cuatro itinerarios diversos adaptados a diferentes niveles y capacidades.