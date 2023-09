El INNSiDE Calivá Beach de Magaluf acoge por tercer año el Festival Literatura Expandida a Magaluf y por unos días, a su oferta de sol y playa se suma la literatura. Tendrá lugar del 5 al 8 de octubre.

FLEM, que surgió de la iniciativa de la librería Rata Corner e INNSiDE by Melià y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Calvià, cuyas dos anteriores ediciones han congregado a más de 8.000 asistentes, se consolida como la cita literaria más importante de Mallorca; que en su tercera edición, refuerza su principal objetivo de acercar la literatura a nuevos públicos y dar a conocer otra cara de Magaluf.

La programación se ha presentado esta mañana en Shallow Sun Club en rueda de prensa, a la cual han asistido Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià; Maria Morales Directora de operaciones zona Calviá de Melia Hotels International y Miquel Ferrer director del festival.

Entre los invitados al FLEM 2023, que suman más de treinta escritores, músicos y artistas, destaca la participación del escritor André Aciman, traducido a 38 idiomas, autor de Call me by your name, ganador del Whiting Award y el Lambda Literary Award el cual ha elegido Magaluf como su única visita a España, unos meses después de publicar ‘Homo irrealis’.

También cabe destacar la presencia de la escritora y periodista estadounidense Eve Fairbanks, especializada en política que acaba de publicar Los herederos. Un retrato íntimo de Sudáfrica en tres vidas (Ed. del Periscopi y Ediciones Península), galardonado con el premio PEN/John Kenneth Galbraith en la categoría de no ficción. Completa el panel internacional la irlandesa Emilie Pine, que publica en España su primera novela Ruth y Pen – ganadora del Kate O’Brien Award – coincidiendo con su visita a FLEM.

Completan el cartel los escritores Elisa Victoria, Virginia Feito, Jacobo Bergareche, Noemí Casquet, Laura Fernández, David Trueba, Marta Orriols, Pablo Rivero, Mar García Puig, Beatriz Serrano y Xavi Puig (El Mundo Today); la guionista y cómica Henar Álvarez, el periodista especializado en ciclismo Ander Izaguirre y el exciclista Peio Ruiz Cabestany; los divulgadores gastronómicos Iban Yarza, Mikel López Iturriaga y Tomeu Arbona; el músico y escritor Joan Enric Barceló (Els amics de les arts) y el experto en Estudios Urbanos y creador del ‘Pormishuevismo’ Erik Harley.

Precisamente el plato fuerte del festival son las conversaciones entre ellos que seguro darán momentos únicos como los que vivimos en anteriores ediciones.

Para esta edición se ha preparado una programación que además de las conversaciones, entrevistas y recitales se complementa con conciertos y música en directo, instalaciones artísticas, podcast en directo, una ludoteca o rutas guiadas para descubrir otra cara de Magaluf. El escenario Estrella Damm acogerá la música en directo de FLEM23 cuya programación al completo se desvelará esta semana.

The New Raemon & Paula Bonet inaugurarán el festival con el espectáculo Quema la memoria, una combinación de música, pintura y palabra .

Los asistentes podrán disfrutar por ejemplo de la Quadernit un quiz show de los creadores del Cuaderno de Blackie Books, una ruta ciclista con Pas Normal Studio una visita para conocer el patrimonio gráfico de Magaluf de la mano de Toni Sorrell de Rotuïlla, la conversación fandom “Celebrant Nora Ephron” con Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzaizo la ruta literatura por Magaluf realizada por Tomeu Canyelles i Gabriel Vives, gracias a la Fundació Mallorca Literaria.

La música en directo y los podcast ocuparan el escenario situado en la Plaza Momentum, con una programación musical que anunciaremos a lo largo de la semana.

Así como otra de la novedad de esta edición: la grabación en directo de los podcast entre otros Punzadas sonoras -de Paula Ducay e Inés García que y que forma parte de Radio Primavera Sound-, sin olvidar Perfil lector, el podcast de Rata Corner dirigido por la periodista Cati Moyá.

El spot más especial del festival se encuentra en algunas de las mejores habitaciones del hotel INNSiDE Calviá Beach que se acogen las actividades más disruptivas del festival entre las que podemos destacar la intervenciones artísticas de Olga de Diós o Julià Panadès, el flash day literary tattoos de Nil Marquès y Nail Art Room con Maritza Paz (del salón Dvine Nails), la cual ha trabajado con Rosalía y Nathy Peluso, entre otras.