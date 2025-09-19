CaixaForum Palma explora los límites de la imagen en una muestra dedicada a Javier y Rafa Forteza

CaixaForum Palma explora los límites de la imagen en una muestra dedicada a los artistas Javier y Rafa Forteza, la primera organizada conjuntamente por Fundación ‘la Caixa’ y Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, y que abrirá sus puertas al público el 20 de septiembre hasta el 11 de enero de 2026.

Fundación ‘la Caixa’ ha informado a través de un comunicado de que la gestora de planificación y contenidos de CaixaForum Palma, Noemí Vallespir; el comisario de la exposición y director de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, David Barro, y los artistas Javier y Rafa Forteza han presentado este viernes la exposición Rumores infundados. Javier y Rafa Forteza, con la que, desde caminos distintos, aunque paralelos, estos dos creadores exploran los límites de la imagen, el enigma del rostro y la potencia de lo abstracto.

La exposición, la primera organizada conjuntamente entre la Fundación ‘la Caixa’ y Es Baluard, consta de un total de 24 obras de arte entre pinturas y esculturas. De estas obras, ocho son de Rafa Forteza y 16, de Javier Forteza.

La muestra invita a los espectadores a sumergirse en un universo visual donde lo reconocible se resiste y lo figurativo dialoga con la materia. Ambos artistas comparten una fascinación por lo enigmático y lo ambiguo. Así, en las piezas de Javier Forteza, médico de profesión, los rostros son secuencias móviles que oscilan entre el dolor y la calma. Y, en el trabajo de Rafa Forteza, la abstracción se convierte en un lenguaje poético y simbólico que evoca la memoria, el rumor y la insinuación.

Según el comisario de la exposición y director de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, David Barro, «en ambos casos hay una fascinación por el enigma, por la distancia». «Es algo que se advierte cuando se trata de rostros», ha afirmado, «y es palpable también en las pinturas más abstractas de Rafa Forteza», ha añadido. «Esa indeterminación es lo que une a estos dos artistas, que tienen mucho que ver y, al mismo tiempo, no tienen nada que ver», ha manifestado.

Y «es en esa suerte de relato introspectivo, de palabras no dichas o que simplemente se conjugan con significados diferentes para cada espectador, donde se asienta esta exposición», según Barro.