CaixaBank y Ferran Adrià inauguran el ‘Curso intensivo en gestión de restauración’ en Calvià

CaixaBank, en colaboración con elBullifoundation y el Ayuntamiento de Calvià, ha inaugurado este lunes el Curso intensivo en gestión de restauración, una iniciativa formativa pionera que se desarrollará del 17 al 19 de noviembre en el Instituto de Formación y Ocupación de Calvià.

Este programa, en el que han participado cerca de 80 profesionales del sector hostelero y emprendedores gastronómicos, tiene como objetivo impulsar la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión de negocios de restauración. La formación se enmarca dentro del compromiso de CaixaBank con el desarrollo económico y social del territorio y cuenta con el respaldo de elBullifoundation, presidida por el chef Ferran Adrià, referente mundial en creatividad e investigación gastronómica, detalla CaixaBank en un comunicado.

El acto de inauguración ha contado con la participación del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; la directora territorial de CaixaBank en Baleres, María Cruz Rivera y del reconocido chef Ferran Adrià, presidente de elBullifoundation.

Durante tres jornadas intensivas, los participantes tendrán acceso a contenidos exclusivos basados en la metodología Sapiens, desarrollada por elBullifoundation, que permite entender y gestionar el conocimiento en el ámbito de la restauración desde una perspectiva integral. El curso abordará temas clave como el modelo de negocio, la gestión operativa, la experiencia del cliente, la digitalización y la innovación aplicada.

En la inauguración, María Cruz Rivera ha destacado la experiencia y prestigio de elBullifoundation para impartir este curso y ha agradecido la implicación de Calvià para poderlo llevar a cabo en Mallorca. «Nuestro compromiso es continuar al lado del sector hostelero de Baleares, ofreciendo herramientas para que cada proyecto pueda crecer y tener más oportunidades de futuro», ha concluido Rivera.

Por su parte, Juan Antonio Amengual ha agradecido la colaboración de CaixaBank y elBullifoundation con el Ayuntamiento para «dar un paso más en la gestión de los establecimientos porque, para poder pervivir, hace falta rentabilidad en los negocios y disciplina en los presupuestos».

Por último, el chef Ferran Adrià ha subrayado la importancia «vital» de la gestión, ya que «en estos momentos tenemos más de 300.000 establecimientos de hostelería en España y los tiempos han cambiado». «En este momento el 90% de los bares y restaurantes no hacen presupuesto», por lo que «la gestión es muy importante y necesita formación», ha puesto de manifiesto en un acto que pone en valor la apuesta conjunta por la formación de calidad y el impulso al talento local.

Con esta iniciativa, CaixaBank y elBullifoundation refuerzan su compromiso con la transformación del sector hostelero en Baleares, promoviendo herramientas prácticas y conocimiento estratégico para afrontar los retos del presente y del futuro.

CaixaBank y elBullifoundation unieron esfuerzos en el año 2015 para desarrollar proyectos conjuntos con un principal eje: la innovación. El acuerdo, que tiene como objetivo aplicar la creatividad a proyectos concretos que tengan como resultado la innovación, está orientado a ayudar a las iniciativas profesionales del sector de la gastronomía y sus industrias relacionadas.

En el marco de esta colaboración, CaixaBank y elBullifoundation imparten sesiones sobre gestión empresarial de la mano del chef Ferran Adrià, del sumiller Ferran Centelles y de sus prestigiosos equipos. Además, a través del portal CaixaBankLAB Campus, se ofrece formación especializada en restauración a los clientes de la entidad financiera.