CAEB participa en la Asamblea General de la CEOE en la que se reclama «generar confianza»

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha participado esta mañana en Madrid en la junta directiva y posterior Asamblea General anual de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Allí se han aprobado las cuentas y el trabajo realizado por la patronal nacional en 2023 y el presupuesto de este 2024 y, a su vez, se ha apoyado la reclamación de «generar confianza» para que las empresas españolas sigan generando riqueza y bienestar.

La asamblea general de la CEOE ha contado con la intervención de su presidente, Antonio Garamendi, y la participación de la mayor parte de los presidentes de las patronales autonómicas y provinciales, así como una amplia representación empresarial de las principales asociaciones y empresas que forman parte de la CEOE.

Garamendi ha pedido volver a un clima de serenidad y moderación, así como generar confianza para que las empresas puedan operar en un escenario propicio y garantizar así el buen funcionamiento de la economía.

La presidenta de #CAEB @CarmenPlanas participa en la #AsambleaCEOE2024 de @CEOE_ES que se celebra en en el auditorio de @la_Mutua en Madrid presidida por @agaramendil apoyando el trabajo y la unión de la patronal en defensa de autónomos, emprendedores, #pymes y grandes #empresas pic.twitter.com/7NrD47McmR — CAEB (@CAEB) July 9, 2024

«Lo que más nos preocupa y nos ocupa en este momento es la confianza», ha afirmado el presidente de la CEOE, que ha añadido que «sin confianza no hay economía, y sin economía no hay país. Si no contamos con un entorno predecible, desde el punto de vista político y, sobre todo, legislativo, las empresas no podemos operar», recoge CAEB en un comunicado.