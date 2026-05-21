El aviso urgente de la Guardia Civil a los motoristas: los tres errores que causan la mayoría de accidentes

Los motoristas siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables en la carretera. Según datos de la DGT, el riesgo de fallecer en un siniestro vial es hasta 17 veces mayor en moto que en un coche. Viajar sobre dos ruedas multiplica exponencialmente el peligro de sufrir consecuencias trágicas, un escenario que la Guardia Civil se ha propuesto cambiar con una batería de recomendaciones cruciales.

Este aviso llega en un momento crítico. En comunidades autónomas como las Islas Baleares, la presencia de motos ha crecido a un ritmo muy superior al del resto del parque automovilístico. Desgraciadamente, este boom ha venido acompañado de un repunte «preocupante» de la siniestralidad en los últimos

Según la Agrupación de Tráfico de la Benemérita, la gran mayoría de los accidentes de moto no se deben a fallos mecánicos, sino a tres factores humanos muy concretos:

Las distracciones en la conducción

No respetar la prioridad de paso en intersecciones

No mantener la distancia de seguridad con el vehículo delantero

Además, con la llegada del buen tiempo, la Guardia Civil insiste en la obligatoriedad de usar equipamiento protector homologado. Los agentes advierten del grave riesgo que supone circular en camiseta, pantalón corto o chanclas.

Y es que ante una caída, la piel se convierte en el «chasis», y la ropa de calle no ofrece resistencia contra las brutales abrasiones y quemaduras del asfalto. Además del casco integral, se recuerda que los guantes homologados son obligatorios en carretera.

Por otro lado, para evitar tragedias, las autoridades piden aplicar otras tres reglas de oro de la conducción defensiva: