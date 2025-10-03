Aviso de Costa a Vox: «Quien bloquee los Presupuestos de 2026 lo tendrá que explicar»

«Si alguien se cree que este Govern tirará la toalla y no hará nada, está muy equivocado», ha señalado el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, en relación a lo que resta de legislatura. El portavoz ha reiterado la voluntad del Ejecutivo autonómico de llevar un techo de gasto al Parlament y presentar unos Presupuestos autonómicos. Corresponderá a quien llegado el momento vote en contra, ha añadido, «explicar que hay que bloquear la acción de gobierno porque el Govern es perjudicial».

Costa ha insistido en que la acción de Govern continúa, admitiendo la realidad de no contar con mayoría, lo que obliga a negociar.

El Govern afronta el próximo Debate de Política General -los próximos 7 y 8 de octubre en el Parlament- con la satisfacción de «los deberes hechos», a pesar de la última derrota parlamentaria y un nuevo distanciamiento con Vox, y llevará a la Cámara vivienda, saturación turística e inmigración, «los temas que más preocupan a la ciudadanía».

Lo ha avanzado este viernes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el conseller y portavoz, Antoni Costa, que no ha anticipado, sin embargo, los anuncios que pueda hacer en su discurso la presidenta Marga Prohens.

El conseller sí que ha reconocido que el Ejecutivo planteará los temas que, desde su punto de vista, preocupan a la ciudadanía y, por lo tanto, «son prioritarios para el Govern». Costa se ha referido a la vivienda como «un gran problema» y ha reivindicado las medidas tomadas en la primera parte de legislatura.

Sobre congestión y saturación turística ha insistido en que son cuestiones que preocupan a la ciudadanía y «la prioridad del Govern son los residentes». En cuanto a inmigración, «otro tema capital», ha reiterado que la llegada de pateras es constante. «No vemos que se tomen medidas que inviten a pensar que se pueda resolver. No queremos llegar a la situación de Canarias o de otras islas del Mediterráneo», ha afirmado.

El Ejecutivo autonómico afronta un nuevo Debate de Política General cumplida ya la mitad de legislatura, aunque con un nuevo distanciamiento con Vox tras la derrota parlamentaria y que hizo decaer el pasado martes el decreto para agilizar proyectos estratégicos. Costa ha admitido que este texto era «muy importante» para el Ejecutivo, aunque no «nuclear».