Avalancha de peticiones de entradas para el Atlético Baleares-Atlético de Madrid

La venta de localidades para el Atlético Baleares-Atlético de Madrid del próximo jueves día 18 ha arrancado con largas colas en el estadio. Desde primera hora de la mañana muchos aficionados se han acercado a las oficinas en busca de una entrada para el histórico partido de 16avos de final de la Copa del Rey. Los abonados pagarán 25 euros, mientras que para el resto del público costará 60 euros. Además, cada socio dispondrá de la posibilidad de adquirir una localidad adicional al precio de 30 euros.

El club ha hecho un esfuerzo para contener los precios y dar una satisfacción a sus abonados. Además, los socios VIP no tendrán que pasar por taquilla por una decisión personal del propietario Ingo Volckmann, que ha decidido premiar su fidelidad. Se espera que el estadio registre un lleno absoluto, o al menos eso parece según el ritmo de venta que ha arrancado esta mañana.

Tal y como adelantó OKBALEARES, en los próximos días se procederá a la instalación en el Fondo Norte de una grada supletatoria con capacidad para unos 1.600 aficionados. Ahí se situarán los seguidores visitantes, ya que se espera también una nutrida asistencia de aficionados del Atlético. La curiosidad será ver a Mateu Alemany en el palco del Estadio Balear.

A nivel deportivo lo que más interesa ahora mismo es el partido de este fin de semana ante el Tarrasa en el regreso de Jofre Cherta a la que fue su casa durante muchos años. El centrocampista está dándole un rendimiento excelente al club blanquiazul, que ocupa la segunda posición de la clasificación en su grupo de Segunda Federación.

Será sólo a partir del final de ese encuentro, en el que se busca encadenar la quinta victoria consecutiva en Liga, cuando el equipo que dirige Luis Blanco ponga los cinco sentidos en la Copa del Rey, teniendo muy claro que tal y como sucedió ante el Espanyol no se da nada por perdido.