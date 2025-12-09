Atlético Baleares-Atlético de Madrid en la Copa del Rey

El Atlético Baleares se enfrentará al Atlético de Madrid en los 16avos de final de la Copa del Rey tras el sorteo efectuado hoy en la Federación Española de Fútbol. El alemán Bernd Schuste, que ganó dos Copas del Rey con los rojiblancos, fue quien extrajo la bola definitiva después de que el goleador Jaume Tovar mostrara el nombre del club blanquiazul. Será un duelo inédito, ya que nunca se han enfrentado en partido oficial.

«Va a ser un día muy bonito, esperamos disfrutarlo», dijo Jaume Tovar tras el sorteo. El solleric, autor del gol que eliminó al Espanyol en la anterior ronda, dijo que «ojalá pueda marcar, aunque será muy difícil».

El club blanquiazul espera registrar un lleno completo en el Estadio Balear, cuyas gradas serán aumentadas en un supletorio que permitirá albergar a 1.500 espectadores más a fin de llegar a un aforo cercano a los 6.000 espectadores. Se está ahora pendiente de conocer la hora y el día, que se moverá en una horquilla entre el 16 y el 18 de este mes.