Máxima ilusión en el Atlético Baleares ante el sorteo de hoy

El Atlético Baleares sigue flotando en una nube con los mejores resultados de las últimas temporadas. El conjunto que dirige Luis Blanco, principal artífice de la buena marcha del equipo, se encuentra situado en segunda posición de su grupo de Segunda RFEF, a uno solo de distancia del sorprendente Poblense de Óscar Troya, tras encadenar cuatro jornadas de Liga sin perder.

Pero lo que sin más ilusiona en este momento a la parroquia balearica es el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey que se realizará hoy en Las Rozas, y en el que quedará emparejado con toda seguridad con uno de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España, Real Madrid, Barcelona, Atlético o Athletic.

Evidentemente las preferencias van por Real Madrid o Barcelona, los dos grandes del fútbol español, aunque cualquiera es un plato fuerte. Estamos hablando del rival de mayor enjundia que habrá pisado nunca el Estadio Balear en un partido oficial, por lo que la ocasión será histórica para un Atlético Baleares que espera por supuesto un lleno absoluto.

El club, conscidente de que la capacidad de 4.200 espectadores se va a quedar corta, instalará en el fondo norte una grada supletoria con capacidad para unos 1.500 espectadores más, por lo que se llegará, de una forma o de otra, a cerca de 6.000 plazas disponibles. No hay precio todavía para las entradas, y por supuesto tendrán preferencia los abonados, que tendrán que pagar por taquilla como ya sucedió ante el Nàstic y ante el Espanyol.

La plantilla tiene descanso ante el miércoles, pero hoy martes serán muchos los jugadores que se reunirán en el estadio para seguir en directo el sorteo de estos octavos de final que van a suponer un antes y un después para un Atlético Baleares cuyo principal objetivo sigue siendo, cómo no, el ascenso a Primera RFEF, y así lo dejó claro hace días el propietario Ingo Volckamnn pese a la maravillosa trayectoria del equipo en la Copa del Rey.