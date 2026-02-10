Atropello en Palma: un hombre en estado grave tras ser arrollado por un vehículo en una rotonda de La Vileta

Un hombre de 52 años y de nacionalidad española permanece ingresado en estado grave en el Hospital Universitario de Son Espases, en Palma, después de haber sido atropellado por un conductor de 63 años en la rotonda flotante del Camí de la Vileta, situada sobre la Vía de Cintura. Como consecuencia directa del impacto, la víctima sufrió una herida en la cabeza y diversos politraumatismos de consideración, aunque no se teme por su vida.

El accidente se ha producido alrededor de las 7:10 horas de la mañana de este martes, en una franja horaria de notable actividad en la zona. Según ha podido saber OKBALEARES, el conductor implicado no se percató de la presencia de un peatón que se encontraba cruzando por un paso habilitado específicamente para viandantes. Como resultado de esta falta de visibilidad, el vehículo arrolló al hombre, que quedó tendido en el suelo con heridas de carácter grave y precisó asistencia urgente.

Tras tener conocimiento de los hechos, se activó de inmediato un dispositivo policial de la Policía Local de Palma, que movilizó a varias de sus unidades para atender la situación. La primera en llegar al lugar fue la Unidad Motorizada (UMOT), cuyos agentes prestaron una atención inicial a la víctima con gran rapidez y procedieron a asegurar la zona del accidente para evitar nuevos riesgos.

Pocos minutos después se personó en el lugar la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), encargada de instruir las diligencias correspondientes y de hacerse cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del atropello.

Además, la Unidad de Drones (UDROP) intervino realizando grabaciones aéreas del entorno, con el objetivo de facilitar el análisis de la dinámica del siniestro y aportar material gráfico relevante para la investigación en curso.