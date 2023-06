Ataque vandálico de la izquierda totalitaria contra la sede del PP de Menorca en Ciutadella que esta mañana ha amanecido con una serie de pintadas amenazantes (A vuestra casa putos fascistas… Viva la tierra) y restos de huevos lanzados contra el inmueble.

El PP ha condenado este tipo de actos vandálicos y en un comunicado ha recordado que «vivimos en un Estado de Derecho en el que rigen unas normas democráticas y en el que la tolerancia y el respeto deben ser algunos de los principios básicos de una sociedad moderna y libre».

El ataque contra la fachada de la sede del PP se produce después que en las elecciones del pasado 28 de mayo, PP y Vox, contra todo pronóstico, arrebataran el gobierno insular a la socialista Susana Mora que ha gobernado en coalición con los independentistas de Més, durante los últimos ocho años.

La respuesta de los grupos radicales de la izquierda totalitaria no se ha hecho esperar contra un PP que se prepara para gobernar en solitario y en minoría el Consell de Menorca con el apoyo puntual de Vox. El senador menorquín Cristóbal Marqués se hizo eco en redes sociales de este ataque contra la sede de su formación en Ciutadella.

Molt poc han tardat es radicals extremistes a tornar aparèixer després des resultats de fa dues setmanes. Radicals que no respecten altres formes de pensar, radicals que no s’estimen una Menorca diversa. Tot es nostre suport per es companys de Ciutadella. #menorca pic.twitter.com/ILmW3pRoAE

— Cristóbal Marqués (@CristobalMP) June 10, 2023