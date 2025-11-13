ASIMA nombra a Ana Reguera como nueva directora de la asociación y de la Fundación ASIMA

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) ha nombrado a Ana Reguera como nueva directora de la entidad y de la Fundación ASIMA para afrontar una nueva etapa centrada en la consolidación y fortalecimiento del papel de la asociación en el tejido industrial y empresarial de Mallorca.

Licenciada en Ciencias de la Educación, en las especialidades de Orientación y Educación Especial, la nueva directora cuenta con una amplia formación complementaria en el ámbito educativo y empresarial. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el campo de la Formación Profesional, acumulando más de dos décadas de experiencia.

Durante 22 años trabajó en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), donde dirigió el Departamento de Formación durante 18 años. Posteriormente, en la Fundación ASIMA ha sido la responsable de la gestión y coordinación de las actividades formativas del Espacio Sociocultural durante seis años y medio hasta la actualidad.

Su nombramiento responde a la apuesta de ASIMA por el talento interno y la continuidad en la gestión, garantizando una transición natural en la dirección de la asociación, detallan en un comunicado. Desde su nuevo cargo, Ana Reguera asumirá las responsabilidades propias de la dirección, con el objetivo de reforzar la colaboración con las empresas asociadas, potenciar el valor del asociacionismo y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo industrial sostenible de Mallorca.

Con este nombramiento, la Asociación de Industriales de Mallorca reafirma su compromiso con el impulso del asociacionismo empresarial como motor de desarrollo económico y social, y con la prestación de servicios que favorecen la excelencia y la innovación de las empresas asociadas, como pilares fundamentales de su actividad.

ASIMA subraya que trabaja cada día para ofrecer a sus asociados apoyo, formación, visibilidad y mejoras constantes en los polígonos de Son Castelló y Can Valero, impulsando proyectos que facilitan la actividad empresarial y promueven un entorno más seguro y sostenible.