Arrestado por cometer siete hurtos en menos de un mes y llevarse 7.000 euros en Palma

Desde finales de septiembre, varias denuncias alertaron a las autoridades sobre una serie de hurtos cometidos en comercios y bares del centro de Palma, zona conocida por su intensa actividad comercial y turística. Los robos, cometidos en un corto periodo de tiempo, incluían sustracciones al descuido de mochilas, teléfonos móviles y joyas.

El primer hecho denunciado se produjo en un bar, donde el detenido se llevó una mochila y un teléfono móvil valorados en unos 600 euros. En otro incidente, una joyería fue víctima de un hurto en el que el presunto autor se apoderó de un anillo de oro tipo sello valorado en aproximadamente 5.600 euros, aprovechando la distracción de las dependientas atendiendo a otros clientes.

Posteriormente, se registraron varios hurtos en comercios de ropa, con sustracciones de prendas valoradas entre 250 y 280 euros. En uno de estos establecimientos, el hombre fue sorprendido por un cliente mientras intentaba sustraer una prenda, y reaccionó amenazando al testigo con una navaja, persiguiéndolo por la vía pública, lo que derivó en la imputación de un delito de amenazas.

Gracias a la investigación llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro, los agentes lograron identificar al mismo hombre como responsable de todos los hechos denunciados. Tras establecer su identidad, se llevó a cabo un dispositivo de localización que culminó con su detención.

La Policía Nacional continúa con la investigación para determinar si existen más implicados en esta serie de delitos y recuerda a los ciudadanos y turistas la importancia de mantener vigiladas sus pertenencias, especialmente en zonas concurridas y comerciales del centro de Palma.

Este caso pone de relieve la necesidad de reforzar la seguridad en áreas de gran afluencia y la importancia de la colaboración ciudadana para la rápida identificación y detención de los presuntos delincuentes.