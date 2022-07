La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, se gastó 15.000 euros en cuatro billetes de avión a Argentina, el doble del precio de mercado, en un viaje oficial -del 31 de mayo al 6 de junio- que protagonizó junto a tres altos cargos del Ejecutivo: su director de gabinete, Quim Torres, la consellera socialista de Presidencia, Mercedes Garrido y el también director general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local, el también socialista Francesc Miralles.

En un momento de gran incertidumbre económica, con una inflación de dos dígitos y miles de baleares sin poder llegar a fin de mes, Armengol se embarcó en una excursión institucional a tierras argentinas con la excusa de la celebración del XXIV Pleno del Consejo de las Comunidades Baleares en el Exterior en la localidad de San Pedro, donde también visitó a las autoridades institucionales de Buenos Aires y Rosario.

Un viaje que en teoría tendría que haber sido programado de antemano y abonado a un precio de mercado razonable, pero que sin embargo la mandataria balear pagó a cargo del contribuyente a precio de oro.

Cada billete de ida y vuelta costó un total de 3.737 euros, una cantidad elevada si nos atenemos a los precios que cuestan los vuelos a este país y que van desde los más caros con la aerolínea de bandera española, Iberia, 2.300 euros, Air Europa, 1.700 o Air France, 1.551 euros, como ha podido comprobar este diario.

En ningún caso alcanzarían los más de 3.700 euros que pagó Armengol por un vuelo entre el 31 de mayo y el 6 de junio. El detalle del gasto de este viaje fue dado a conocer por el propio Ejecutivo balear, a raíz de una pregunta formulada por escrito por el Grupo Parlamentario Popular y ha supuesto un coste total para las arcas públicas de 20.072 euros. En el caso de la presidenta, también incluye el desembolso de 2.000 euros por el alquiler de un coche durante sus cinco días de estancia.

En Buenos Aires, Armengol entregó dos certificados de reconocimiento de los asesinados Julià Fullana y Salvador Riera como víctimas del franquismo, mantuvo una reunión con diputadas feministas del Congreso de la Nación Argentina que impulsaron la legalización del derecho al aborto en ese país en 2020 y fue distinguida como huésped de honor de la ciudad.

El gasto de los billetes de avión ha suscitado críticas en las redes sociales tanto por la cantidad abonada, como por el nulo provecho logrado por la presidenta balear en esta visita oficial.

El @ppbalears va demanar a @F_Armengol que va costar el viatge a Argentina que va fer de 31 de maig al 6 de Juny. Doncs bé, no tenen vergonya. 5 dies 4 persones, per anar i no fer res profitós per les Balears ATENCIÓ, 20.072€ #LaFestaLaPaguesTu #AcuerpoDeReina pic.twitter.com/6EoDKSeJ12

— Miguel Ángel Ariza (@MiguelAAriza) July 6, 2022