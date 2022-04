Por segunda vez la elección del nuevo director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares, el alto cargo vinculado al PSOE balear Cristóbal Milán no ha llegado a materializarse en la sesión celebrada hoy en el Parlament balear. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha vuelto a fracasar en su intento de colocar a una persona de su confianza en la dirección de la Oficina.

En esta ocasión su nombramiento no ha llegado ni tan siquiera a votarse al retirar este punto del orden del día las tres formaciones que componen el Ejecutivo balear, socialistas, independentistas de Més y Podemos. Han retirado el punto al no disponer de mayoría suficiente para rubricar la nominación de este cargo vacante desde noviembre pasado, tras la dimisión de Jaume Far por las supuestas presiones ejercidas por el Ejecutivo de Armengol a su gestión.

Los partidos del tripartito balear han justificado la solicitud de aplazamiento al próximo pleno por el imprevisto viaje a Barcelona de la presidenta del Govern, Francina Armengol, para asistir al funeral del historiador, Josep Massot Muntaner. El rechazo de los tres diputados de Més per Menorca a su elección, por los vínculos políticos de Milán con el PSOE balear, y la ausencia de la presidenta de la sesión, impedía al Ejecutivo tener apoyos suficientes para sacar adelante la votación.

La diputada popular, Nuria Riera, criticó esta decisión, y se preguntó «hasta qué punto es lícito quitar del orden del día del Parlament un asunto, cuando hay quórum suficiente para votarlo, pero no habrá mayoría para aprobar lo que quiere el Govern».

Cabe recordar que los socios del Pacte acordaron el nombramiento de Milán como nuevo director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción a la que se incorporó como funcionario de carrera en 2019.

El nombramiento de Milán Mateu garantiza la genuflexión de la presidencia de este organismo frente al tripartito balear, dada su trayectoria política siempre ligada a los gobiernos del PSOE en diferentes administraciones locales, autonómicas y nacionales, empezando por el Ayuntamiento de Calvià del que fue gerente y director general en diferentes épocas.

A ello hay que sumar, su presencia en el Govern balear del socialista, Francesc Antich, entre 1999 y 2003, con el que fue director general de presupuestos en una primera etapa, y en una segunda, interventor general en esta misma Administración, entre 2007 y 2011, además de ocupar la dirección general de la Guardia Civil donde fue asesor de Presupuestos e Infraestructuras entre 2006­ y 2007 con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior, y el desaparecido Joan Mesquida, director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil.