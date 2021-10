El Govern balear que preside la socialista Francina Armengol ha desviado fondos de la Unión Europea para la recuperación de la economía de las Islas a tres proyectos que no tienen nada que ver con la filosofía del Plan Estratégico de Inversiones. Se trata de un proyecto relacionado con la promoción del catalán en la empresas y de otros dos relacionados con la astrofísica y el estudio de las ondas gravitacionales. Tres proyectos que no cuadran en absoluto con lo que pretende el plan estratégico y que poco pueden aportar a la diversificación y recuperación de la economía. Tampoco tienen nada que ver con el programa europeo Next Generation, que aporta el dinero.

Dos de estos proyectos han sido adjudicados a dedo a la Universitat de les Illes Balear (UIB). Se destinan 20 millones a la creación de un Instituto de Física Gravitacional y trece a la construcción de una nueva sede para el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC).

Estos dos proyectos son fruto de la influencia que tienen en el Govern de Armengol determinados departamentos de la UIB, incluido el Rectorado. Además, los dos proyectos relacionados con la astrofísica se inscriben en el programa de Biotecnología y Biomedicina donde se contempla la creación del denominado Medtech Valley Bioib para la implantación de la inteligencia Artificial en la industria de la salud. Los dos proyectos de física espacial no tienen absolutamente nada que ver la biotecnología.

El Medtech Valley Bioib será un cluster de empresas de biotecnología e institutos de investigación de ingeniería biomédica, algo que sí está directamente relacionados con la diversificación de la economía balear y la creación de empleo. Lo llamativo es que se desvíen fondos de este proyecto al estudio de las ondas gravitacionales.

Resulta sorprendente que dentro del proyecto de biotecnología se haya incluido la creación de un Instituto Científico de Física Gravitacional valorado en 20 millones de euros, si bien la inversión prevista por los promotores, el Grupo de Investigación de Relatividad y Gravedad de la UIB, era de 35 millones.

El otro proyecto incluido en el desarrollo de la biotecnología es la construcción de una nueva sede para el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos que contempla una inversión de 13 millones de euros.

En el Departamento de Física Gravitacional de la UIB está Carles Bona, diputado socialista en el Parlament e hijo la que fuera rectora de la UIB Montserrat Casas, ya fallecida. En el mismo departamento está Jaume Carot, rector de la UIB.

Estos dos proyectos nacieron en una reunión secreta, no se informó de la misma, celebrada en febrero de este año en el Parc Bit a la que asistieron representantes del Govern y profesores de la UIB. Se acordó entonces la creación del denominado Medtech. En esta misma reunión se dieron a conocer los dos proyectos de física gravitacional que se elevaban al Govern para incluirlos en el plan estratégico de inversiones con cargo a los fondos europeos del plan Next Generation.

En la reunión antes mencionada ya se especificó en el documento para la solicitud de ayudas que «la investigación en ondas gravitacionales es muy intensiva en supercomputación siendo necesario el uso de entre 500 y 1.000 procesadores en cada cálculo. Por ello, la creación de una infraestructura de supercomputación permitirá disponer no tan sólo de la necesaria capacidad que el estudio de ondas gravitacionales requiere sino que además la infraestructura será integrada en la red de supercomputación nacional y europea que facilitará la atracción de talento y de proyectos de investigación».

Es cierto que el departamento de estudio de las ondas gravitacionales, que dirige Alicia Sintes, goza de un gran prestigio a nivel internacional y que la puesta en marcha del supercomputador puede traer mucho talento científico a las Islas pero también es cierto que este proyecto no tiene nada que ver con la biotecnología, que es el programa de inversiones donde se ha inscrito.

El Departamento de Física de la UIB necesita un supercomputador y la UIB y el Govern se las han ingeniado para colar esta inversión en el plan estratégico de inversiones de la Unión Europea.

Más llamativo resulta aún la inclusión en el plan estratégico de inversiones 2030 la participación en un proyecto de la Generalitat de Cataluña para impulsar el uso del catalán en el sector empresarial. Se trata de la entrada de Baleares en el proyecto denominado Hub de Inteligencia Artificial y Tecnologías de la Lengua que pretende crear una infraestructura de voz para el catalán y un banco de datos lingüísticos digitales. Este proyecto es toda una concesión a las organizaciones catalanistas y se inscribe en el programa de digitalización del tejido productivo. La promoción del catalán mediante el uso de inteligencia artificial no guarda relación alguna con la digitalización del tejido productivo de las Islas. Este programa tiene un presupuesto de 2,5 millones aunque no se concreta qué cantidad se asignará al proyecto del catalán.

Los Fondos Europeos Next Generation se diseñaron como una oportunidad para invertir en proyectos de calado que impulsen la diversificación económica de regiones como Baleares y potencien la creación de empleo. También para que las Islas puedan fortalecer su principal motor económico, al mismo tiempo que busca abrirse a nuevos mercados. Baleares recibirá 4.640 millones de Europa que se destinarán a 91 proyectos hasta 2030, que la presidenta del Govern, Francina Armengol, no ha querido consensuar con los partidos de la oposición, PP, Vox, Ciudadanos y PI, y ni siquiera con sus socios de Unidas Podemos y Més.