El Govern balear del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol dejó sin ejecutar la mitad de los proyectos aprobados que debían financiarse con el Impuesto de Turismo Sostenible, la ecotasa. Son en total inversiones por valor de 50 millones de euros que no se han realizado. Además, hay proyectos pendiente de ejecutar que datan del año 2017. Algunos de los proyectos pendientes los realizará el nuevo Ejecutivo pero otros serán desestimados con la finalidad de centrar las inversiones en el medio ambiente y el sector turístico.

El nuevo Ejecutivo balear del PP que preside Marga Prohens ha presupuestado para el próximo año 136 millones de la ecotasa que corresponden a la estimación de la recaudación. A estos 136 millones añadirá ahora los 50 millones no invertidos por el anterior Ejecutivo, lo que permitirá dar entrada a más proyectos de los inicialmente previstos.

Según ha informado la Conselleria de Hacienda que preside Antoni Costa, buena parte de los 50 millones de 2023 que no se han gastado ya no irán a los proyecto previstos por el Govern de Armengol debido a los cambios de criterio del nuevo Ejecutivo. A modo de ejemplo, en 2023 debían destinarse 30 millones a proyectos relacionados con la movilidad siendo el principal de todos impulsar las obras del tren de Llevant. La mayor parte de este dinero no se ha gastao y el nuevo Govern no invertirá ni un euro en el tren de Llevant mientras no tenga garantizada la financiación por parte del Gobierno de la nación.

Otro proyecto que no se ha ejecutado es la nueva Facultad de Ciencias de la UIB, que tenía asignados 13,8 millones con cargo a la ecotasa. Este dinero también se destinará ahora a nuevos proyectos. También hay inversiones previstas en 2023 con dinero de la ecotasa en temas de vivienda que se han quedado sin gastar.

De los 138,3 millones de la ecotasa presupuestados en 2023, 120 procedían de la recaudación prevista y el resto a remanentes de 2019 y años anteriores y referidos a proyecto a los que finalmente se acabó renunciando.

El nuevo Govern de Prohens ya ha anunciado que recuperará en su plenitud el espíritu de la ecotasa y que el dinero se destinará al medio ambiente, al ciclo del agua y a la reconversión de zonas turísticas maduras pero nunca a conciertos o acciones propagandísticos como hizo el Govern de Armengol.

Casi la mitad de los fondos, 65,07 millones, se destinarán a proyectos medioambientales gestionados por la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, así como por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

La Conselleria de Turismo recibirá 26 millones de euros que destinará preferentemente a la reconversión de zonas maduras.

La Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas recibirá 28 millones, de los cuales 20 millones serán para la capitalidad de Palma, 4 millones para la capitalidad de Ibiza y 4 millones para Menorca Reserva de la Biosfera.

Además, hay 7 millones para proyectos de I+D+I gestionados por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación y 10 millones para la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La inversión más importantes del Govern en 2024 es la destinada a la mejora de las depuradoras y al ciclo del agua en general. Este lunes la presidenta Marga Prohens ha anunciado que destinará 130 millones de euros al ciclo del agua en los presupuestos autonómicos de 2024 procedentes del factor de insularidad y del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), del canon de saneamiento y de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que tienen que ver con el agua.

A esta cantidad hay que sumar 60 millones de euros más para mantenimiento y modernización de infraestructuras. De modo que, en total, serán 200 millones de euros destinados en 2024 al ciclo del agua en Baleares.