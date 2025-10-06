Aparece una grave pintada antisemita en el antiguo barrio judío de Palma

En pleno centro de Palma, en el antiguo barrio judío de la ciudad, ha aparecido unas grave pintada antisemita que compara la Estrella de David, insignia del pueblo judío, con una esvástica nazi. El acto vandálico se ha cometido en la pared de la histórica iglesia del colegio de Montesión, un elemento de valor histórico y patrimonial incalculable.

La acción se ha llevado a cabo en un fin de semana en el que Palma ha sido el escenario de una nueva manifestación contra el gobierno de Netanyahu y a favor de Palestina. Son muchos los activistas radicales de extrema izquierda que aprovecharon la marcha para insultar y señalar a numerosas empresas multinacionales y bancos por sus vínculos con Israel.

Aunque no se sabe con exactitud cuando se realizaron estas pintadas que relacionan el judaísmo con el nazismo, todo parece indicar que fueron cometidas este pasado domingo en señal de protesta contra la actuación del ejército israelí en la ciudad de Gaza.

No es la primera pintada vandálica cometida por radicales propalestinos que aparece este fin de semana en Palma. Este pasado sábado la fachada de un negocio de la calle Olmos amaneció repleta de tinta roja y con acusaciones hacia los propietarios de ser «cómplices del genocidio» de Israel a Gaza.

Los autores de este ataque realizaron el acto de madrugada y acompañaron las pintadas propalestinas con el símbolo comunista de la hoz y el martillo. Pasadas más de 48 horas desde esta acción vandálica, la pintura todavía no ha sido retirada. Son muchos los clientes que se muestran sorprendidos por la pintura de la fachada antes de entrar a comprar.

En los últimos meses Baleares y en concreto Mallorca están siendo el escenario de diversos actos vandálicos perpetrados por activistas palestinos. El último tuvo lugar en el municipio de Algaida, donde varios individuos pintarrajearon con los colores de la bandera de Palestina el toro de Osborne.

En otra ocasión activistas propalestinos vandalizaron un hotel de la localidad de Palmanova (Mallorca) perteneciente a una cadena israelí arrojando tinta roja en la piscina para condenar lo que consideran el genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

Los autores de este acto utilizaron tinta de color rojo para simular sangre. Prácticamente toda la piscina quedó manchada de pintura, una estampa que provocó la expectación de muchos turistas que en ese momento se encontraban en las hamacas disfrutando de un día de relax.