Antonio Vadillo: “Necesitamos a nuestra afición más que nunca”

Antonio Vadillo asegura que el equipo está preparado para afrontar “un partidazo” con mucho en juego. “Nos enfrentamos al mejor rival posible. El Barça es un equipo que llega apurando sus opciones de levantar un título y volver a Europa, lo que lo hace aún más peligroso”, señala.

Vadillo insiste en que será un partido de máxima exigencia, donde los detalles marcarán la diferencia. “Tenemos que volver a hacer un gran partido, competir al máximo nivel y minimizar errores”. Por ello, apela directamente al papel de la grada. “Necesitamos el apoyo de nuestra afición, sobre todo en los momentos de dificultad. Ellos nos tienen que dar ese aire, ese aliento que nos haga dar un poco más. El factor pista lo hemos ganado durante once meses y hay que aprovecharlo”, afirma.

“Jugamos en casa, ante nuestra gente, en un Son Moix repleto. No queremos espectadores, queremos 4.000 guerreros con nosotros. Si vamos a la final, será con todos. Y si toca morir, que sea con nuestro ADN, compitiendo y yendo a por el partido desde el primer minuto”, sentencia el técnico..

Por su parte, Fabinho reconoce la magnitud del reto que afronta el equipo este viernes en Son Moix: “Es un desafío muy difícil, pero también muy bonito. Jugar una semifinal contra el Barça es algo muy especial y no tengo dudas de que será un espectáculo. Hay que estar muy centrados desde el primer segundo hasta el último, porque puede marcar el final de toda una temporada”.

El jugador apela también al papel de la grada: “Necesitamos a nuestra afición. Este puede ser el último partido del año y queremos que nos empujen desde el primer momento. Lo que vivimos en el Palau fue espectacular, aunque fuera en contra. Ahora toca hacerlo en casa y tenemos que estar todos a una”.

Fabinho llega al partido en el mejor momento de su carrera: “Creo que es mi mejor temporada como jugador. Llevo casi 40 goles, estoy muy bien de confianza, y me encantan estos partidos grandes. Pero lo importante no son mis goles, sino que el equipo gane. No quiero marcar y perder. Quiero estar en la final”.

El brasileño concluye que el equipo tiene la capacidad para volver a superar al Barça: “No hay dudas de que podemos hacerlo. Sabemos que es muy difícil, pero también que si no fallamos y damos nuestra mejor versión, lo podemos conseguir”.