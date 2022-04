Rosa Moscoso es una de las madres de menores tuteladas abusadas que este lunes ha declarado ante la misión europea en el Hotel Bosque. Antes, ha atendido a los periodistas y ha narrado el “calvario” que ha vivido con su hija pequeña, prostituida bajo la custodia del Consell de Mallorca. La menor vivía en la conocida como casa del terror de la calle Manacor de Palma, una casa okupa a la que las menores tuteladas acudían tras escaparse de los centros y donde se prostituían a cambio de dinero o drogas.

Rosa ha contado que en esa casa del terror comenzó su calvario pero también el del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), porque, como ha asegurado, “no vamos a parar de luchar hasta que alguien dé explicaciones porque disculpas jamás han dado”. “Este negocio que tiene el IMAS con las ayudas internacionales tiene que terminar, no tiene que haber más niñas, padres y madres destrozados”, ha zanjado.

También ha declarado Ana Carmona, madre de otra menor tutelada que ha sufrido abusos. A las puertas del Hotel Bosque, ha denunciado que desde el IMAS le ocultan toda la información de su hija. “No me dicen nada, que tengo que esperar a la psicóloga. A mi hija no la han llevado a ningún médico. Yo quiero que me digan la verdad, que se está investigando, quiero saber cómo ocurrieron los hechos”.

Finalmente, ha revelado que lo único que sabe es que el abuso “ocurrió dentro del centro y que habían ido a declarar menores” pero desde el IMAS insisten en que el tema “está en manos de Fiscalía de Menores y la Policía”.

Después de declarar ante la misión europea, estas madres se han desplazado junto a otros familiares de menores tuteladas hasta el Consolat de Mar, donde van a declarar la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, y la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago (Més). Allí han protestado por la inacción del Ejecutivo balear para frenar los abusos de menores que están bajo la tutela de la administración.