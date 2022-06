Alicia vive en los siete metros cuadrados de su autocaravana en Palma. «Vivimos una crisis brutal», afirma esta joven que tiene estacionado su vehículo en el barrio de Ciudad Jardín junto a otros 40 caravanistas.

Ella, como la mayoría, no lo hace por gusto sino por la dificultad de hacer frente al pago del alquiler de una vivienda, imposible ya de adquirir en Baleares por las políticas restrictivas y de desclasificación de suelo urbanizable impuestas por la presidenta socialista Francina Armengol y sus socios de gobierno, independentistas de Més y Podemos, que han disparado su precio en las Islas.

Además, se da la circunstancia de que a diferencia del grueso de provincias y comunidades autónomas, en Mallorca no hay camping alguno autorizado ni espacio destinado a estos vehículos, lo que complica más la situación a todos aquellos que no tienen una alternativa habitacional.

«Estamos pasando, sobre todo los jóvenes, una crisis económica brutal por lo que nos hemos visto abocados a pedir un crédito, que no sabemos cómo podremos pagar, para conseguir un espacio de siete metros cuadrados y poder vivir dignamente y tener un techo».

A las incomodidades que acarrea llevar el día a día en tan angosto espacio, Alicia lamenta, además, la presión que ejerce el Ayuntamiento de Palma que lidera el alcalde socialista José Hila.

«Todo son pegas, no podemos sacar un simple toldo, no podemos sacar una silla a la calle pero vamos a seguir así porque no tenemos otro sitio, no vamos a quedarnos en la calle», afirma esta joven caravanista palmesana.

«Si tenemos que hacer una concentración de todas nuestras autocaravanas en algún sitio, pues lo vamos a hacer, porque tenemos que conseguir que esto se regularice de alguna manera».

El pasado mes de mayo medio centenar de autocaravanas y furgonetas se manifestaron por las céntricas Avenidas de Palma para reivindicar espacios públicos en los pueblos de Mallorca para su estacionamiento, porque ningún municipio dispone de terrenos para acampada y pernoctación con estos vehículos.