Alessio Lisci: «Necesitamos ya una victoria fuera de casa»

Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, dijo en la rueda de prensa previa al choque de mañana en Son Moix que «tenemos que ir a hacer un buen partido, hacer todo lo que tenemos que hacer, todo lo que hemos trabajado y esto nos acercará seguramente a ganar. Hay un rival y lo que es innegociable es que lo dejemos todo, que corramos más que ellos, que estemos intensos en los duelos, porque esto depende de nosotros. A partir de ahí, como siempre, que las cosas salgan bien y aislarnos de lo que es la clasificación, la dinámica, de la dinámica fuera de casa. Hemos analizado todo y sabemos por dónde tenemos que ir”.

Además, el italiano habló sobre la importancia de conseguir la primera victoria lejos de El Sadar. “Cambiaría la mentalidad por completo. Estamos centrados en empezar el partido bien, porque hay muchas cosas antes del resultado. Lo que tenemos que hacer es hacer cosas bien para que luego llegue el resultado. No pensar en si sí. Con los síes y los peros no se hace la historia, así se dice en italiano. Hay que actuar bien para poder ganar”, expresó.

Sobre el Mallorca, Lisci explicó que “a Jagoba lo conocéis muy bien vosotros. Es un equipo que es muy peligroso en los centros laterales, con la presencia de Muriqi en el área, que es un jugador importante. Es un equipo intenso en las segundas jugadas, que tiene varios patrones. Es un equipo que hace las cosas bien, pero bueno, cuando está todo muy igualado, hacer las cosas bien a veces no te basta. A veces haces las cosas menos bien y ganas, otras veces las haces mejor y pierdes, el fútbol es así, pero el Mallorca es un equipo difícil y muy completo”.

“El partido de mañana yo creo que, por la situación de los dos equipos, va a ser bastante cerrado. Somos dos equipos que a balón parado somos los dos mejores de la categoría. El balón parado va a tener un rol muy importante y hay que estar en todos los detalles porque son partidos de muchos detalles, de estar vivos en las segundas jugadas y aprovechar nuestro momento, porque va a haber momentos para ambos equipos”, agregó sobre qué partido espera mañana.