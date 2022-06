El alcalde de Palma convierte la peatonal calle Velázquez en un desierto comercial por donde nadie pasa

Casi tres años después de su peatonalización por parte del gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos en Palma, liderado por el alcalde José Hila (PSIB-PSOE), la céntrica calle Velázquez es en la actualidad un desierto comercial, con apenas media docena de negocios que aún no han echado la persiana, como sí lo han hecho la mayoría de locales ante la nula afluencia de público, que muchos comerciantes ya vaticinaron en su día que iba a ocurrir.

Con las grandes superficies del anillo exterior de la capital balear a tope de residentes, turistas y toda clase de público, con amplia oferta comercial y las facilidades de acceso y estacionamiento, por la calle Velázquez no pasa un alma pese a su extraordinaria ubicación frente al popular Mercado del Olivar y en el entorno de la comercial calle Sindicato y la Porta de Sant Antoni.

La falta de implicación del gobierno municipal, que se volcó en la propaganda en diciembre de 2019 que acabó con las obras para su peatonalización, ha convertido la «nueva calle Velázquez» -como la calificó Hila- en un erial de público y comercios. Una zona donde la accesibilidad es casi nula y el tránsito peatonal es prácticamente inexistente.

Tal y como indica el presidente de Afedeco, Toni Gayà, «tardará mucho tiempo en que vuelva a tener vida porque, además, es cuestión de que se trabaje en esta calle, que se dinamice, pero el Ayuntamiento la peatonalizó y se olvidó de ella».

De hecho, no constan iniciativas en este sentido a lo largo de estos tres años, pero como subraya Gayà, «en casi ninguna calle tampoco se ha hecho nada, ya sea comercial o en barrios».

«El problema de Palma es que tiene mucha suciedad, hay obras cada dos por tres en zonas importantes. Que en pleno mes de junio tengamos el eje Sant Miquel-Olmos con obras es totalmente vergonzoso. No hay previsiones de nada o que la Plaza Mayor lleve cuatro años así con las galerías cerradas. Están más pendientes de la silla que de actuaciones para dinamizar la ciudad», lamenta un Gayà que hace especial hincapié en la necesidad de impulsar que el centro de Palma sea una gran zona comercial a cielo abierto.

«Sería el mayor de Mallorca y señalizando el centro de Palma bien, podrías canalizar el flujo de personas a calles donde ahora no pasa nadie, como es el caso de Velázquez, porque ahora no tiene ningún atractivo, ni el Ayuntamiento hace nada para que lo tenga, porque no organiza nada».