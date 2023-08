El nuevo alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, ha iniciado los trámites para ordenar el desaguisado que su antecesor en el cargo, el socialista José Hila, dejó en S’Escorxador, el mayor espacio comercial municipal donde los negocios allí instalados no pagan alquiler alguno desde hace año y medio.

Una situación insólita que mantiene a estos empresarios en la más absoluta inseguridad jurídica, y a la que se llegó, después de que el anterior gobierno municipal en diciembre de 2021 dejara agotar la concesión que de todo este espacio público tenía desde hace 30 años Mercasa, y no convocara concurso alguno para su explotación.

Desde esa fecha, llevan en precario los titulares de bares, cafeterías, supermercados, restaurantes, y demás negocios, que ocupan este concurrido recinto municipal del barrio palmesano de Camp Redó.

Unos empresarios que vienen reclamando una salida a esta situación a un Ayuntamiento de Palma al que no pagan nada, ya que el anterior responsable del área de Gobierno Interior, el ex concejal de Podemos, Alberto Jarabo, se lavó las manos y no habilitó fórmula jurídica alguna para regularizar su situación en una completa dejación de funciones.

Jarabo dejó agotar la concesión del recinto, y las empresas allí instaladas se quedaron sin interlocutor válido para la explotación y el mantenimiento de este espacio.

Un desastre de gestión que Jarabo repitió, sucesivamente, la pasada legislatura en las cerradas galerías de la Plaza Mayor, en el Mercado Abastos de Camp Redó que corrió la misma suerte, kioscos de prensa o el centro de recepción de visitantes del Castillo de Bellver, entre otros espacios municipales.

Ahora el nuevo alcalde del PP Palma y la teniente de alcalde de Gobierno Interior, Mercedes Celeste, han iniciado los trámites para regularizar la situación de los locales de S’Escorxador, primero a corto plazo, para posteriormente convocar un concurso para la gestión integral de este recinto comercial.

La figura jurídica empleada por el Ayuntamiento de Palma es la tácita reconducción del contrato, dado que el término del arrendamiento finalizó a finales de 2021, por lo que deberá rubricarse uno nuevo. En este caso con el Consistorio, y mutua conformidad entre las partes, lo que garantizará la continuidad en su uso durante un periodo de tiempo determinado.

En resumen, poner en orden el desaguisado organizado por el anterior gobierno municipal con el ex alcalde socialista al frente, para que estos empresarios no estén desamparados sin cobertura legal, alguna que los proteja en una situación de total indefensión frente a la Administración.

La primera medida adoptada ha sido la de regular los pasos del mantenimiento integral del recinto municipal abonando ya los concesionarios las facturas de 2022, y en estos momentos, se está procediendo a regularizar el desembolso del alquiler de los locales existentes, la ocupación espacio público, por terrazas y demás, y de naves como el conocido supermercado que ocupa la parte central de este espacio municipal.

Todo ello pasa por alcanzar un acuerdo final en torno al importe de las cuotas a desembolsar por los negocios instalados, que tomará como referencia el importe que abonaban a Mercasa, hasta que se saque a concurso la gestión de todo el recinto, una vez que el gobierno municipal decida la fórmula legal a utilizar.