El Alavés le mete presión al Mallorca a 24 horas del partido que los mallorquines deben jugar en Vigo ante el Celta. El empate a cero ante el Sevilla reduce la diferencia de los vitorianos con los bermellones a cuatro puntos, aunque por supuesto los de García Plaza tienen un encuentro menos. El Cádiz, por su parte, juega el domingo, pero a las dos de la tarde, en el Nuevo Mirandilla ante el Rayo.

Lo más llamativo del caso es que el Alavés sigue vivo pese a que sólo ha podido obtener una única victoria en los 14 últimos partidos, en Mendizorroza ante el Valencia. De hecho, el de ayer viernes fue su segundo empate consecutivo, en esta ocasión con mucho mérito, ya que el Sevilla es el segundo clasificado de la Liga.

Los andaluces, que se enfrentan a un Rayo moralmente tocado tras perder en la prolongación del partido ante el Betis la posibilidad de jugar la primera final de Copa de su historia, están también ante una gran oportunidad de meterle más presión al Mallorca, pues en caso de lograr la victoria se quedarían a sólo dos puntos.

En este escenario está claro que el equipo de Luis García Plaza debe intentar puntuar en Vigo para mantener la distancia con respecto a sus dos perseguidores. Si todo va bien el domingo Baba regresará a la titularidad en Balaídos. No parece que esté para aguantar todo el partido, pero sin duda su incorporación le dará un plus al equipo en la recuperación de balones. Se le ha echado mucho de menos.

Junto a Baba todo hace indicar que jugará Antonio Sánchez, que se lo ha ganado tras su partidazo ante la Real Sociedad. Lo que sucede es que el mallorquín, es un box to box, no un creador, condiciones que tampoco adornan a Baba. En consecuencia será necesario cambiar el sistema o, si no, adoptar otra forma de juego, con menos transiciones en medio campo y un fútbol más directo.

A la espera de que Grenier -que sí tiene esas características- adquiera el tono físico necesario, LGP sólo tiene tres alternativas si quiere mantener el sistema: o Salva Sevilla o Kang In Lee, pero estas dos presentan inconvenientes: el almeriense sufre ante rivales intensos en medio campo, mientras que el coreano carece de las condiciones defensivas necesarias aunque, eso sí, en su caso podría favorecerle el hecho de que por detrás cuente con dos verdaderos centrocampistas.

La otra alternativa, que es la más probable, es que el entrenador mantenga al doble delantero. En ese caso, el puesto de escudero de Muriqi se lo disputan el canario Ángel y el senegalés Amath.

El once inicial más probable que puede presentar Luis García Plaza es el formado por Sergio Rico, Maffeo, Valjent, Raíllo, Jaume Costa, Baba, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, Kubo, Ángel o Amath o Kang In Lee y Muriqi.