ABINI asegura que eliminar las ‘Golden Visa’ no solucionará el problema de vivienda en Baleares

La Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) no ve con buenos ojos la eliminación de las Golden Visa, una medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prohíbe a extranjeros no residentes en la Unión Europea que inviertan en vivienda con una inversión de valor o superior a 500.000 euros. La patronal considera que «no da respuesta al verdadero problema que padecen las Islas, que no es otro que la falta de vivienda».

Desde ABINI han explicado que esta medida «no va a tener ningún impacto en Baleares» ya que, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el año pasado sólo se concedieron un 0,2% de ‘Golden Visa’, una cantidad que la patronal considera «insignificante si la comparamos con las miles de personas que a día de hoy no pueden acceder a una vivienda digna».

De esta manera, ABINI ha asegurado a través de un comunicado que «preferiríamos que el presidente Sánchez anunciara medidas para paliar la falta de viviendas que tenemos en nuestra tierra, cuáles son los planes que tiene para que en Baleares se construya más vivienda asequible, qué hay de toda esa obra pública que nos ha prometido para Baleares, qué hay de las 184.000 viviendas asequibles que ha anunciado en repetidas ocasiones y cuándo se van a construir».

Tachan la medida de «cortina de humo»

La patronal de inmobiliarias ha recordado que durante la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo, Sánchez anunció para Baleares 120 viviendas que nunca llegaron a concretarse.

Por ello, ABINI considera que anunciar ahora la eliminación de los permisos de residencia para aquellos extranjeros que compren en España viviendas de súper lujo es una «cortina de humo que lo único que busca es tapar el verdadero problema que llevamos años padeciendo y por el que, al parecer, no existen políticas que hagan frente a la falta de viviendas».