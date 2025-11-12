El 74 Ciutat de Palma de vela cuelga el cartel de «sold out»

El 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma de Optimist ha colgado el cartel de «sold out» tras cerrarse con 364 barcos preinscritos, en representación de 21 países, el plazo de reserva sin recargo. Esta cifra supera en cuatro unidades el techo que se había marcado el RCNP en función del espacio disponible para dar servicio a la flota.

«Hemos completado el aforo, no caben más barcos», ha explicado Pedro Marí, director técnico de vela de la entidad organizadora. El Trofeo ABANCA Ciutat de Palma es, además de la competición más antigua de Baleares, la principal apuesta del RCNP por la vela de base. Está considerado como una de las principales regatas de la clase Optimist de Europa.

La edición de 2025 se perfila como la más internacional de la última década, con la llegada de naciones inéditas como Puerto Rico, Perú, India o Uruguay, que se suman a los países europeos que tradicionalmente acuden a la cita para aprovechar las buenas condiciones que ofrece la Bahía de Palma en invierno.

En la línea de salida estarán algunos de los regatistas más destacados de la clase Optimist a nivel mundial, entre ellos el campeón de España Pablo López, la campeona de Europa Lluc Bestard, el sexto clasificado europeo Daniel Capa, los británicos Charlie Holland y Jonny Rogers (representantes de Inglaterra en el Mundial 2025), y el croata Mihael Zobec, plata en el Mundial 2025. También participará Inés Méndez, plata mundial y campeona sudamericana, junto al actual defensor del título, Jan Palou, top 20 del ranking mundial y campeón del mundo por equipos; el neerlandés Stijn Oosterhaven (top 12 europeo), Annieska Madonnich (top 10 europea) y la joven promesa española Miguel Echavarri.

La expectación que ha despertado el Trofeo ABANCA Ciutat de Palma de este año se percibe en la solicitud de varios equipos extranjeros para entrenar en el Real Club Náutico de Palma con hasta dos semanas de margen. «A partir del día 20 de este mes empezaremos a recibir gente de países como Polonia o Alemania», ha informado Pedro Marí. En paralelo, la academia Gold Winds organizará un clínic de tecnificación del 30 de noviembre al 2 de diciembre, impulsado por el regatista mallorquín Albert Torres.

El evento comenzará el 3 de diciembre con la apertura de la oficina de regatas y el registro de participantes. Las series clasificatorias se celebrarán los días 4 y 5, y las finales el 6 y 7, con la flota distribuida en grupos en función de los resultados.

El Ciutat de Palma nació en 1950 como una regata de Snipe y, tras incorporar distintas clases a lo largo de su historia, se transformó hace cinco ediciones en una prueba exclusiva de Optimist. ABANCA se estrena este año como patrocinador principal en su línea de ofrecer soporte al deporte de base.